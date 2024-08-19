Бывший соотечественник в судебных битвах пропавшего британского магната погибает после столкновения с автомобилем.

В субботу Стивен Томпсон, бывший финансовый вице-президент компании Autonomy, которой ранее руководил Лайнч, попал в дорожное происшествие во время пробежки, как сообщил его адвокат Гэри Миллс в понедельник CNN.

Эта ситуация произошла всего за два дня до исчезновения британского финансиста Лайнча, 59 лет, и еще пяти человек после того, как торнадо затопило их роскошную яхту у берегов Сицилии около 3 часов ночи в понедельник.

Лайнч и Томпсон были оправданы по обвинению в мошенничестве в суде Сан-Франциско в июне этого года. Обвинение утверждало, что они руководили схемой по завышению доходов Autonomy перед ее продажей HP за 11 миллиардов долларов в 2011 году.

Томпсон был обвинен в тех же 15 преступлениях - одно обвинение в сговоре и 14 обвинений в мошенничестве с использованием связи - что и Лайнч.

"Он был храбрым человеком с безупречной честью. Мы глубоко скорбим о его потере. Стив отчаянно отстаивал свою чистую репутацию на суде в этом году, и его честная репутация живет в его любящей семье", - сказал Миллс.

В понедельник полиция графства Кембридж объявила о поиске свидетелей ДТП в Стретеме, Кембриджшир.

Объявление полиции не упоминало Томпсона, но указывало на то, что мужчина в возрасте около 50 лет из Лонгстафтона был сбит машиной в субботу утром и доставлен в больницу с серьезными травмами.

Водитель, 49-летняя женщина, сотрудничает с полицией в расследовании, согласно полицейскому сообщению.

Авария Томпсона произошла во время пробежки в Великобритании в субботу, как сообщил его адвокат. Несмотря на это происшествие, основное внимание мира было сосредоточено на исчезновении Лайнча у берегов Сицилии, в результате которого затонула их яхта.

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