"Бывший палестинский заключенный заявляет, что ему приказали раздеться". или "Бывший палестинский заключенный утверждает, что подвергался сексуальной эксплуатации в израильском тюрьме".

"Меня приказали раздеться," - поделился палестинец, вспоминая испытания, которые ему пришлось пережить во время восьмимесячного заключения в руках Израиля. "Именно тогда я понял, что вхожу в настоящий ад."

8 декабря израильский авиационный удар поразил дом Салема в лагере беженцев Джабалия на севере Газы, унесший жизни восьми его родственников и оставивший его жену и двоих детей ранеными. Его жена и оставшийся ребенок получали помощь в отделении интенсивной терапии больницы Камаль Адван, сообщил Салем CNN. Четыре дня спустя, во время рейда, израильские войска арестовали его в больнице, заявил он.

"Я был оглушен. Почему меня арестовывают? У меня нет связей с группами сопротивления... Не было никаких обвинений против меня," - сказал Салем в интервью CNN в лагере для перемещенных лиц Аль-Мавса в южной Газе. "Я парикмахер".

Окованный и с завязанными глазами, Салем и другие палестинцы были перевезены как скот, вспоминал он.

Он был изолирован восемь месяцев.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что больница использовалась в качестве командного центра ХАМАСом. ХАМАС неоднократно отрицал использование больниц в своей борьбе против Израиля. CNN не смогло независимо подтвердить заявления ЦАХАЛа.

В мае CNN опубликовало расследование о Сде Теиман, секретной военной базе, расположенной в пустыне Негев в Израиле возле границы с Газой. Сообщалось, что заключенные подвергались жестоким условиям, и среди опубликованных изображений было одно с фотографией заключенного с завязанными глазами за колючей проволокой, поднявшимися руками. После публикации расследования близнец Салема Васим связался с CNN, опознав мужчину на фотографии как Салема.

23 мая Саджа Мишреки, адвокат из Общественного комитета против пыток в Израиле (ПКАТИ), представлявший Салема, узнал из Верховного суда Израиля, что он содержался в тюрьме Кци’от, исправительном учреждении в Негеве, управляемом службой тюрем Израиля (СТИ). В конце концов, он был освобожден без предъявления обвинений 1 августа.

Говоря с CNN, Салем признал, что это был он на фотографии, добавив, что он был первоначально содержался в учреждении, которое палестинцы называют "Сде", прежде чем быть переведенным в Кци’от.

"Мы слышали крики. Затем следовал выстрел, затем тишина," - поделился Салем с CNN. "Это был кошмар".

Приказано раздеться полностью

Во время допросов Салем заявил, что ему задавали вопросы: "Где заложники? Где оружие ХАМАСа? Ты ХАМАС? Ты Кассам (военное крыло ХАМАСа)? Ты Исламский джихад?"

Салем утверждает, что его били, оскорбляли, обливали горячей водой и угрожали, что остальные члены его семьи были убиты.

Однако он заявил, что самым ужасным испытанием была сексуальное насилие.

Салем сказал, что большую часть времени, проведенного в заключении, он был в нижнем белье, но перед каждым допросом солдаты приказывали ему полностью раздеться.

"Они водили металлодетектором по нашим телам, а затем подводили его к интимным местам и били меня там," - сказал он. Когда он стоял на коленях в боли, голый, с несколькими солдатами, наблюдающими, он заявил, что солдаты насиловали его сзади.

"С болью я наклонялся вперед. Затем внезапно они вставляли дубинку в мою заднюю часть," - сказал он. "Внутрь".

После допроса ему давали только "минуты", чтобы одеться, сказал он, добавив, что любое предполагаемое замедление в этом процессе приводило к новым избиениям со стороны солдат.

ЦАХАЛ заявил, что Салем был арестован 12 декабря по подозрению в причастности к террористической деятельности и содержался в Сде Теиман "приблизительно полтора месяца", прежде чем быть переведенным в службу тюрем, где он провел шесть из своих восьми месяцев в заключении.

ЦАХАЛ также признал, что жестокое обращение во время заключения "противоречит закону и распоряжениям ЦАХАЛа" и строго запрещено.

CNN связалось со службой тюрем в связи с заключением Салема и его заявлениями об издевательствах, но было перенаправлено на связь с ЦАХАЛом и Израильским управлением безопасности (Шин Бет) для получения соответствующей информации.

На момент публикации Шин Бет не ответило на запрос CNN о комментарии.

Салем был освобожден и вернулся в сектор Газа 1 августа после того, как было установлено, что его освобождение не представляет угрозы национальной безопасности, заявил ЦАХАЛ, добавив, что он был представлен перед судьей в окружном суде во время своего заключения.

Он также поделился, что у него не было адвоката в суде.

Салема дразнили изображениями не похороненных тел

Салем заявил, что допрашивающий показал ему фотографию, которую он считал останками его эксгумированных родственников из двора больницы Камаль Адван. Допрашивающий использовал фотографию, чтобы мучить Салема, заставляя его считать шесть тел.

"Какое у вас оправдание для эксгумации и осквернения тел?" - вспоминал Салем, спрашивая допрашивающего. "Это наши тела. Мы должны похоронить их".

Допрашивающий ответил, что тела "могут быть заложниками", похищенными ХАМАСом 7 октября, на что Салем ответил со слезами на глазах: "Мои племянники, они заложники? Пятилетние?"

Израиль признал эксгумацию тел в рамках расследования, направленного на обнаружение останков заложников, взятых во время агрессии ХАМАСа на юге Израиля 7 октября, в результате чего погибли более 1200 человек и были похищены более 250. ЦАХАЛ подтвердил CNN, что тела, не соответствующие описанию заложников, обращаются с уважением и достоинством перед возвращением.

По данным министерства здравоохранения Газы, в результате атак Израиля на Газу погибли более 40 200 палестинцев, а более 92 900 были ранены.

В прошлом месяце были обнародованы кадры с камер видеонаблюдения из тюрьмы Сде Теиман, предоставившие редкий взгляд на деятельность учреждения.

Канал 12 Израиля получил видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлено, как израильские солдаты выбирают из более чем двух десятков палестинских заключенных, лежащих на земле. За стеной, закрывающей обзор камер видеонаблюдения, солдаты якобы совершили сексуальное насилие над заключенным с помощью щита. Заключенного доставили в больницу с травмами прямой кишки, как заявила израильская правозащитная организация "Врачи за права человека в Израиле". Армия Израиля пока не прокомментировала видео.

После инцидента было задержано 10 военных Израиля по подозрению в жестоком обращении с палестинским заключенным, сообщает ЦАХАЛ. На данный момент пятеро были освобождены, а пятеро остаются под домашним арестом.

Мишрики упомянул, что Салем был задержан в соответствии с спорным законом об незаконных боевиках Израиля, который правозащитная организация "Human Rights Watch" критиковала за лишение основных судебных и процессуальных прав.

Этот закон позволяет военным задерживать людей без судебного решения до 30 дней, после чего их переводят в тюрьму, согласно данным ПЦАТИ, организации, базирующейся в Иерусалиме, борющейся против пыток. С начала конфликта более 4000 жителей сектора Газа были задержаны Израилем, согласно отчету ПЦАТИ, опубликованному в прошлом месяце. Этот закон якобы лишает заключенных прав военнопленных и защиты, предусмотренной для гражданского населения под международным гуманитарным правом в оккупированных территориях.

По состоянию на апрель более 9500 палестинцев содержатся в израильских тюрьмах, в том числе более 3500 без предъявления обвинений, согласно данным Адамера, ассоциации поддержки заключенных и прав человека, базирующейся в Палестине. Данные не включают заключенных из Газы, согласно группе.

Салем - один из многих бывших заключенных, которые поделились своими ужасающими историями о времени, проведенном в израильских тюрьмах, с правозащитными организациями и СМИ, что привело к требованиям реформы во всех израильских тюрьмах.

После общественного возмущения количество людей, содержащихся в Сде Теимане, значительно сократилось. В июне государственный прокурор сообщил Верховному суду Израиля, что многих палестинских заключенных перевели из этого учреждения.

Мишрики подчеркнул, что проблема не только в Сде Теимане, но и в систематических политиках и злоупотреблениях, которые там происходят без какого-либо внешнего надзора. Даже если учреждение будет закрыто, вредные политики могут просто перейти в другие тюрьмы, предупредила она.

Израильская правозащитная организация "Б'целем" опубликовала в этом месяце отчет, в котором подробно описывается "злоупотребление и жестокое обращение с палестинцами в израильском заключении с 7 октября". В отчете, основанном на показаниях 55 палестинцев, описывается "быстрое превращение более чем дюжины израильских тюремных учреждений в сеть лагерей для содержания под стражей, посвященных жестокому обращению с заключенными в качестве политики". Армия Израиля неоднократно отрицала обвинения в систематическом злоупотреблении.

Исполнительный директор "Б'целем" Юли Novak сказал CNN Кристиане Аманпур, что Сде Теиман - это всего лишь "верхушка айсберга" в обращении Израиля с палестинскими заключенными, заявив, что это "организовано и систематически" и ухудшилось с 7 октября.

Салем заявил, что в другом учреждении, где он содержался, было около 150 заключенных.

В день своего освобождения Салем получил от ЦАХАЛ сообщение, что он не может вернуться в свой дом в Джабалия, в северном Газе. Сейчас он живет в лагере для перемещенных лиц в Хан-Юнисе, в южном Газе.

Он перемещался из палаток для содержания под стражей в палаточные лагеря для перемещенных лиц в течение всего своего пути и все еще борется с воспоминаниями об якобы понесенном им злоупотреблении.

"Они выставляют ваше тело на обозрение мужчинам и женщинам-военным, которые вас домогаются и трогают вас предметами на чувствительных местах. Они бьют вас по ягодицам, тянут за волосы и используют нецензурную брань... Это унизительно", - сказал он CNN.

Он все еще не может воссоединиться со своей женой и детьми, которые остаются в северном Газе, и может общаться с ними только по телефону. Двое его детей нуждаются в операциях из-за травм, полученных во время израильского авиационного удара, заявил он.

После своего освобождения из тюрьмы Кциоот Салем поделился с CNN, что знал о глобальном внимании к его делу, сказав: "Моя история достигла Ближнего Востока и мира".

Во время своего содержания под стражей Салем заявил, что израильские солдаты дразнили его изображением его эксгумированных родственников из двора больницы Камаль Адван, напоминая ему о продолжающемся конфликте между палестинцами и Израилем в более широком контексте Ближнего Востока.

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