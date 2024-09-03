- Бывший генеральный директор Volkswagen, Винтеркорн, предстанет перед судом по делу о дизельном сборе газа.

На суде по делу о скандале "Дизельгейт" в Брауншвейгском земельном суде появился бывший CEO Volkswagen Мартин Винтеркорн. Он ненадолго зашел в зал суда, чтобы угодить фотографам. Главные обвинения против него включают обман в бизнесе, манипулирование рынком и дачу ложных показаний, которые рассматривает Камера по экономическим преступлениям.

Были опасения по поводу участия Винтеркорна в суде из-за его состояния здоровья. Во вторник утром он выглядел больным и хромал. На вопрос о его здоровье он заверил: "Сегодня я в порядке".

На это длительное судебное разбирательство назначено 88 заседаний, которое, как ожидается, завершится в сентябре 2025 года. Изначально планировалось начать с оглашения обвинительного заключения, каждое из которых состоит из более чем 600 страниц, на презентацию основных моментов уйдет примерно по два часа на каждое.

Скандал "Дизельгейт" был раскрыт в сентябре 2015 года после расследований американских экологических властей и экспертов, что привело к отставке Винтеркорна. Он принял политическую ответственность за ситуацию, но настаивал на своей невиновности в отношении каких-либо преступных действий. В этом случае действует презумпция невиновности.

Несмотря на сложность дела, суд проходит в Германии из-за немецкого гражданства Винтеркорна. После завершения судебного процесса Винтеркорн может вернуться в свой родной город в Германии.

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