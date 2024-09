Быстрое восстановление физической структуры в первоначальном положении

Если внимательно присмотреться к вашему отражению в зеркале, можно заметить, что одно плечо немного выше другого. Это распространенная проблема у многих людей, как отмечает физиотерапевт Александр Сроковский из Баден-Бадена.

В течение длительного времени это неравенство может привести к проблемам, вызывая напряжение и боль. Сроковский подчеркивает важность активного решения этой проблемы до того, как она усугубится. Но как это можно сделать?

По вашему мнению, почему так важно поддерживать правильную осанку?

Александр Сроковский: Любое несоответствие, даже небольшое, означает, что одна сторона тела испытывает больше нагрузки, чем другая. Тело находится в дисбалансе. Мы склонны более интенсивно использовать структуры одной стороны тела.

Например, если левое плечевое крыло немного приподнято по сравнению с правым, это приводит к повышенному напряжению между плечевыми крыльями, что может вызвать напряжение в левой области плеча.

Такая неправильная осанка может вызвать различные незначительные симптомы. Например, вы можете слышать щелчок в том же месте каждый раз, когда встаете утром.

Многие люди игнорируют это или говорят: "Немного сбито - это нормально". Но я призываю относиться к этому серьезно и учитывать это в своей программе упражнений и при соблюдении правильной осанки.

Ключевое слово: дисциплина осанки: что можно сделать?

Эти так называемые дисбалансы часто возникают из-за повседневных activities. Хороший пример - вождение автомобиля. Левая рука тянется к рулю и находится в более высоком положении, в то время как правая рука находится ниже при переключении передач.

Или на работе: экран обычно немного вправо или влево. Большинство людей leans больше в одну сторону, сидя за столом. Но это не только офисные работы, сталкиваются с дисбалансом; кассир, например, должен повторять однообразное движение, тянуть продукты в одном направлении через прилавок.

Поэтому, если возможно, постарайтесь скорректировать определенные аспекты своей повседневной жизни, с которыми вы можете работать обеими сторонами. Например, переместите свой стол так, чтобы вы также поворачивали голову в противоположном направлении время от времени. Вам не нужно делать это каждый день, еженедельный или еженедельный график будет достаточно. Лучше всего установить напоминание или сигнал.

И во время вождения обратите внимание на использование правой руки чаще, возможно, даже положив ее на руль, чтобы создать баланс.

У вас есть пример упражнения, которое может противостоять этому?

Если ваше левое плечо выше, что распространено у многих людей: сядьте на стул. Keeps your right leg on the ground, extend your left leg and place it on another chair. Pull your toes towards you.

Now, stretch out your left arm in front of you and spread your fingers wide. Then, with your right hand, encircle your left wrist, forming a kind of clock face with your hand. Keep your left hand's fingers spread and move your arm to the left and up. Observe your arm and attempt to bring your upper body forward and pull the left shoulder blade down.

Then, release the tension, lower your arm, and repeat the exercise, holding for three seconds each time. If I have tension in my shoulder blade, this is the perfect exercise for it.

Важно: Вы также должны выполнять это упражнение на другой стороне, иначе вы создадите следующий дисбаланс. Но на другой стороне делайте его примерно на 20 процентов меньше. Если вы сделали упражнение семь раз на первой стороне, сделайте пять раз на другой.

Александр Сроковский spoke с Рикардой Дикманн, dpa

