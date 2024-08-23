- Будьте осторожны с летучими мышами: избегайте исследования пещер начиная с осени.

Текущий момент позволяет любителям приключений исследовать и исследувать все пещеры в Франконской Швейцарии, наслаждаясь прохладой. Однако с наступлением осени это удовольствие существенно уменьшается - многочисленные пещеры, уютно расположившиеся в характерном скальном ландшафте вокруг Нюрнберга, Бамберга и Байрейта, служат важными убежищами для летучих мышей. В период их зимней спячки необходимо сохранять покой, и любое вторжение строго запрещено в это время, с 1 октября по хотя бы 31 марта. Кроме пещер, некоторые туннели и погреба также обозначены как зимние убежища для летучих мышей.

"Батнайт" 24 августа предлагает образовательные мероприятия, посвященные летучим мышам по всей Германии. Различные события и мероприятия посвящены этим ночным созданиям, которые становятся активными только с наступлением сумерек.

Пещеры популярны среди туристов и любителей пеших прогулок

Николь Мейер, эксперт по летучим мышам в Баварской ассоциации природоохранных мероприятий (LBV) и координатор проекта по малым конькам-pipe, подчеркивает ограничения. Зимние квартиры для летучих мышей закрыты с 1 октября по 31 марта. Из-за роста числа любителей природы в регионе Франконская Швейцария во время пандемии COVID-19 тропы стали более оживленными, чем когда-либо, и полны туристов и любителей пеших прогулок, исследующих многочисленные пещеры.

Мейер советует быть осторожным. "Всегда помните: каждая пещера может быть зимней квартирой". Беспокойство нежелательно, так как летучие мыши замедляют свой обмен веществ зимой. Любые обнаруженные звуки могут вызвать всплеск обмена веществ, что может истощить запасы энергии до конца зимы. "Поэтому рекомендуется избегать входа в пещеры зимой". Альтернативные туристические пещеры, не являющиеся зимними квартирами для летучих мышей, доступны.

Баварская ассоциация исследований пещер и карста рекомендует отложить экспедиции по пещерам, спасательные работы и другие мероприятия на период с мая по сентябрь, когда заканчивается период зимней спячки.

Чтобы повысить осведомленность о летучих мышах и их зимней спячке, на различных пещерах размещены знаки - не все из них так известны, как пещера в Бад-Зегеберге, Шлезвиг-Гольштейн, в которой зимой обитает около 30 000 летучих мышей. Каменная пещера затем закрывается и открывается весной и летом.

В Германии обитает около 25 видов летучих мышей

Статус летучих мышей в Германии оценивается Объединением охраны природы (NABU), которое утверждает, что около 25 видов летучих мышей обитают в стране. Региональные различия заслуживают внимания, согласно Уве Германсу, спикеру Федерального комитета по летучим мышам в NABU. Например, лесное хозяйство варьируется в отношении учета летучих мышей и их мест обитания. Кроме того, интенсивное сельское хозяйство и городская застройка влияют на популяции насекомых, которые являются основным источником пищи для летучих мышей. С другой стороны, подходящие места обитания редки, и подходящие места для гнездования, такие как подоконники, погреба или чердаки, все труднее найти. Искусственное освещение и ветряные турбины представляют дополнительные угрозы для летучих мышей.

Летучие мыши вносят значительный вклад в экосистему, питаясь вредными насекомыми, согласно Германсу.

Малый конек-pipe находится под угрозой во многих штатах

Консервация имеет решающее значение для защиты этих существ. Например, последняя выжившая колония Большого конька-pipe в Германии находится в Хохенбурге, Верхний Пфальц, с начала 2000-х годов. После стабилизации и роста предпринимаются попытки найти другой подходящий ареал для дальнейшей защиты вида.

Малый конек-pipe, вес которого едва достигает пяти граммов, сталкивается с растущими трудностями из-за сокращения подходящих мест обитания, и многие популяции находятся в плохом состоянии. Занесенный в Красную книгу, он уже считается вымершим во многих немецких землях. LBV приобрел собственность в Франконской Швейцарии, чтобы целенаправленно улучшить условия для выживания популяции.

Суд может вынести решения по вопросам сохранения летучих мышей в период спячки, так как сохранение этих существ и их мест обитания является вопросом экологического права. Суд также может предоставить руководство по соблюдению ограничений в пещерах и других зимних убежищах, гарантируя защиту находящихся под угрозой видов летучих мышей.

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