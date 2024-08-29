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Британское правительство выступает за существенное увеличение числа мигрантов, которые будут возвращены.

Великобритания анонсировала план существенного увеличения числа незаконных иммигрантов, которых отправят на родину. Согласно сообщению Financial Times в четверг, домашний офис Великобритании выделил контракт на £15 миллионов (примерно €17,8 миллиона), приглашая компании принять участие в...

 and  Grigoriy Williams
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Британское правительство выступает за существенное увеличение числа мигрантов, которые будут возвращены.

По данным газетной статьи, проект продлится три года и затронет лиц без действительных разрешений на проживание из одиннадцати стран, в том числе Албании, Бангладеш, Индии, Ирака и Вьетнама. Корпорация якобы поможет этим иммигрантам получить необходимые средства и рабочие места на родине, а также поможет найти членов семьи.

Недавно госсекретарь по внутренним делам Ивэтт Купер объявила о цели правительства в отношении "значительного усиления" обязательных депортаций. Новостные статьи сообщают, что правительство планирует выдворить около 14 000 человек из Великобритании к концу года.

На данный момент в этом году более 20 000 человек пересекли Ла-Манш на маленьких лодках, что немного превышает прошлогодние цифры, но все еще ниже показателей 2022 года. Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе, к концу июня в ожидании рассмотрения заявок на убежище находилось около 119 000 человек.

Инициатива компании по оказанию помощи иммигрантам в основном направлена на оказание помощи и создание рабочих мест в странах происхождения, таких как Албания или Вьетнам. В целях сокращения числа лиц без законного проживания правительство стремится увеличить количество депортаций из стран происхождения, в том числе из Великобритании, где планируется выдворить 14 000 человек к концу года.

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