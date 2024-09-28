Британский флот освобождает морских черепах обратно в их естественную среду обитания.

Несколько недель назад, несколько морских черепах loggerhead, находящихся под угрозой исчезновения, были найдены в ослабленном и гипотермическом состоянии вдоль побережий Великобритании. Эти создания нуждались в срочной помощи и были успешно спасены работниками по уходу за животными. После получения надлежащего ухода и питания, они были выпущены британским флотом возле Азорских островов в Атлантическом океане. Было найдено шесть таких черепах.

Молодые loggerheads, скорее всего, были отнесены к британским берегам сильными ветрами и течениями, исходящими из Карибского бассейна или восточного побережья США. Считается, что они испытали шок из-за резкого изменения температуры. Четыре из этих черепах были найдены вдоль побережья Корнуолла, одна в Девоне, и еще одна на валлийском острове Англси.

Стив Матчетт, сотрудник аквариума Blue Reef в Ньюки, ухаживал за ними. Он заявил, что по прибытии черепахи были в плохом состоянии, и было неясно, выживут ли они до утра. Они были обезвожены и истощены из-за длительного воздействия низких температур, что привело к потере аппетита.

Морской транспорт для угрожаемых морских существ

После того, как черепахи восстановили свои силы, они отправились на борту HMS Medway, корабля королевского флота. Их путь лежал к Азорам, которые являются португальской территорией. Корабль направлялся в Карибский бассейн, где он должен был работать вместе с американским флотом в борьбе против контрабанды наркотиков.

Род Джонс, ответственный за защиту окружающей среды в британском флоте, выразил свою радость по поводу возможности помочь этим созданиям. Хотя их возвращение в более теплые среды не было основной целью королевского флота, они были благодарны за возможность способствовать общему здоровью и биоразнообразию британских морей.

Работники по уходу за животными Великобритании, в том числе Стив Матчетт из аквариума Blue Reef в Ньюки, сыграли решающую роль в спасении восьми морских черепах loggerhead вдоль своих побережий. Впоследствии эти черепахи, теперь в лучшем здравии, были перевезены на борту HMS Medway, корабля королевского флота, для выпуска возле Азорских островов, португальской территории, способствуя сохранению вида в пределах юрисдикции Великобритании.

Читайте также: