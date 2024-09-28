Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиСоединенное Королевство

Британский флот освобождает морских черепах обратно в их естественную среду обитания.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 2 минут

Британский флот освобождает морских черепах обратно в их естественную среду обитания.

Несколько недель назад, несколько морских черепах loggerhead, находящихся под угрозой исчезновения, были найдены в ослабленном и гипотермическом состоянии вдоль побережий Великобритании. Эти создания нуждались в срочной помощи и были успешно спасены работниками по уходу за животными. После получения надлежащего ухода и питания, они были выпущены британским флотом возле Азорских островов в Атлантическом океане. Было найдено шесть таких черепах.

Молодые loggerheads, скорее всего, были отнесены к британским берегам сильными ветрами и течениями, исходящими из Карибского бассейна или восточного побережья США. Считается, что они испытали шок из-за резкого изменения температуры. Четыре из этих черепах были найдены вдоль побережья Корнуолла, одна в Девоне, и еще одна на валлийском острове Англси.

Стив Матчетт, сотрудник аквариума Blue Reef в Ньюки, ухаживал за ними. Он заявил, что по прибытии черепахи были в плохом состоянии, и было неясно, выживут ли они до утра. Они были обезвожены и истощены из-за длительного воздействия низких температур, что привело к потере аппетита.

Морской транспорт для угрожаемых морских существ

После того, как черепахи восстановили свои силы, они отправились на борту HMS Medway, корабля королевского флота. Их путь лежал к Азорам, которые являются португальской территорией. Корабль направлялся в Карибский бассейн, где он должен был работать вместе с американским флотом в борьбе против контрабанды наркотиков.

Род Джонс, ответственный за защиту окружающей среды в британском флоте, выразил свою радость по поводу возможности помочь этим созданиям. Хотя их возвращение в более теплые среды не было основной целью королевского флота, они были благодарны за возможность способствовать общему здоровью и биоразнообразию британских морей.

Работники по уходу за животными Великобритании, в том числе Стив Матчетт из аквариума Blue Reef в Ньюки, сыграли решающую роль в спасении восьми морских черепах loggerhead вдоль своих побережий. Впоследствии эти черепахи, теперь в лучшем здравии, были перевезены на борту HMS Medway, корабля королевского флота, для выпуска возле Азорских островов, португальской территории, способствуя сохранению вида в пределах юрисдикции Великобритании.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Во время церемонии Ашура в южном районе Бейрута, Ливан, 23 октября 2015 года, Хасан Насралла...
Главные темы

Согласно израильской декларации, Насралла, который, как предполагают сообщения, был целью авиаудара, возглавил превращение Хезболлы в мощную региональную державу.

После предполагаемого удара в южной Бейрут Израиль считает, что ликвидировал Хасана Насраллу, фигурку, которая значительно укрепила Хезболлу до одной из самых влиятельных paramilitary организаций в Ближнем Востоке. При гибели Насраллы, Хезболла потерпела существенный удар, который был усугублен...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
В настоящее время инфекции микоплазм вызвали проблемы со здоровьем, в особенности затрагивают детей...
Главные темы

Что является причиной высокой заболеваемости микоплазмами?

Что является причиной высокой заболеваемости микоплазмами? Микробы, известные как микоплазмы, могут вызывать seriousные заболевания легких. Эти патогены, такие как Mycoplasma pneumoniae, не являются вирусами, а представляют собой паразитические бактерии. Как объясняет биолог Рожер Думке, глава ссылочной лаборатории по микоплазмам в Институте медицинской микробиологии и вирусологии Университетской клиники Дрездена, "Микоплазмы

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Зарегистрирован рост акций Commerzbank в последнее время
Главные темы

Коммерческий банк испытывает 18% вероятность возникновения

Коммерческий банк испытывает 18% вероятность возникновения Возбужденные мечтой о поглощении, акции Commerzbank в настоящее время торгуются на самом высоком уровне за год, благодаря выкупу UniCredit. Даже если их стоимость существенно снизится, инвесторы все равно могут получить существенную прибыль с бонусными сертификатами, ограниченными определенным уровнем. После многообещающего старта 2024 года и

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

Полярные медведи уменьшаются, Мюнхен радуется открытию новой арены без очков.
Спорт

Полярные медведи уменьшаются, Мюнхен радуется открытию новой арены без очков.

Полярные медведи уменьшаются, Мюнхен радуется открытию новой арены без очков. Неудача на чемпионате Берлина "Полярные медведи": Ливень голов соперников приводит к первому поражению в DEL. Пышный хоккейный фестиваль планировался в Мюнхене, но дебют "Чудотворца" провалился. Сначала был поднят флаг чемпионата, а затем последовал поток голов соперников:

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Топ-теннисист в мировой антидопинговой системе столкнулся с продленной отстранением
Спорт

Топ-теннисист в мировой антидопинговой системе столкнулся с продленной отстранением

Топ-теннисист в мировой антидопинговой системе столкнулся с продленной отстранением В марте тесты на улучшающие производительность вещества у Яникки Синнера показали положительные результаты, но ему удалось избежать отстранения. Однако, оспаривая это решение, Всемирное антидопинговое агентство (Вада) потребовало длительной дисквалификации для лучшего теннисиста мира. Окончательное решение будет принято Спортивным арбитражным судом (CAS)

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Во время церемонии Ашура в южном районе Бейрута, Ливан, 23 октября 2015 года, Хасан Насралла...
Главные темы

Согласно израильской декларации, Насралла, который, как предполагают сообщения, был целью авиаудара, возглавил превращение Хезболлы в мощную региональную державу.

После предполагаемого удара в южной Бейрут Израиль считает, что ликвидировал Хасана Насраллу, фигурку, которая значительно укрепила Хезболлу до одной из самых влиятельных paramilitary организаций в Ближнем Востоке. При гибели Насраллы, Хезболла потерпела существенный удар, который был усугублен...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Самая лучшая модель Apple Watch занимает 10-е место.
Технологии

Самая лучшая модель Apple Watch занимает 10-е место.

Самая лучшая модель Apple Watch занимает 10-е место. Apple Watch 10 может и не быть полностью новой, но ее заметные изменения делают ее уникальной, даже делая более дорогой Ultra устаревшей. Примерно десять лет назад Apple выпустила свой первый часовой механизм, который появился в магазинах позже весной. Юбилейное издание с нетерпением

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно