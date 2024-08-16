Бременский суд вынес решение об исключении AfD из выборов 2023 года

АфД подала в суд на государственную главу и отдельных кандидатов из Бремена и Бремерхафена. Недавно, в декабре, суд по выборам штата отклонил возражения против выборов штата. Теперь Государственный конституционный суд, конституционный суд штата, примет решение. СДПГ одержала победу на выборах в мае 2023 года. Вместе с Зелеными и Левыми она управляет в Бремене.

Государственный конституционный суд в Бремене рассмотрит апелляцию от АфД в Бремене и Бремерхафене. Несмотря на победу на выборах в Бремене в мае 2023 года, политическая коалиция между СДПГ, Зелеными и Левыми продолжает управлять городом.

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