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Бразилия намерена ограничить въезд конкретных азиатских мигрантов, с целью сокращения иммиграции в США и Канаду.

Бразилия приступает к введению ограничений на въезд определенных иностранных граждан из Азии, прежде всего тех, кто ищет убежище в Бразилии с целью последующей миграции в Соединенные Штаты или Канаду, согласно заявлению пресс-службы министерства юстиции во вторник.

 and  Viktoriya Miller
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Бразилия намерена ограничить въезд конкретных азиатских мигрантов, с целью сокращения иммиграции в США и Канаду.

Начиная с понедельника, данная инициатива затрагивает мигрантов азиатского происхождения, которым для проживания в Бразилии требуются визы.

Расследования, проведенные Федеральной полицией, показывают, что эти мигранты часто бронируют рейсы с пересадками в международном аэропорту Сан-Паулу. Однако вместо продолжения своего путешествия они остаются в Бразилии и начинают свой путь на север, согласно документам, предоставленным Ассошиэйтед Пресс.

Более 70% заявлений на убежище в аэропорту происходят от лиц с гражданством Индии, Непала или Вьетнама, согласно одному из документов.

Начиная со следующей недели, путешественники, у которых нет виз, будут обязаны либо завершить свое путешествие на самолете, либо вернуться в свою страну, как объявил министерство.

Отчет, составленный федеральным полицейским следователем Марinho da Silva Rezende Junior, подчеркивает беспорядки, вызванные наплывом мигрантов в аэропорту Гуарулус, оживленном городе в штате Сан-Паулу, с начала прошлого года.

Отчет предполагает, что эти мигранты в основном используют опасный маршрут, который простирается от Сан-Паулу до западного штата Акре. Это позволяет им войти в Перу и, в конечном итоге, продвинуться к южной границе США.

Расследование АП в июле выявило мигрантов, пересекающих Амазонку, некоторые из которых родом из Вьетнама и Индии. После встречи с политикой пограничного контроля США многие мигранты вернулись в Акре, расположенный на границе с Перу, что привело к выжидательной позиции.

Министерство юстиции Бразилии подтвердило, что новые правила не будут применяться к 484 мигрантам, в настоящее время проживающим в международном аэропорту Сан-Паулу.

Ранее на этой неделе Федеральная прокуратура Бразилии заявила, что международный аэропорт Сан-Паулу снова испытывает повышенное количество иностранных путешественников, прибывающих рейсами, operated by LATAM, из-за перегрузки системы миграции.

Прокуратура добавила, что будет стремиться побудить авиакомпании обеспечивать мигрантов необходимыми товарами, пока они ждут одобрения заявления на убежище.

LATAM не оперативно ответила на запрос АП.

"Важно оперативно рассматривать заявления на убежище, чтобы предотвратить беспорядки в работе аэропорта", - заявил федеральный прокурор Guilherme Rocha Goepfert после встречи в международном аэропорту Сан-Паулу.

Один из документов показывает, что Федеральная полиция Бразилии получила 9082 заявления на убежище к 15 июля этого года. Это более чем в два раза превышает общее количество заявлений за весь 2023 год и является самым высоким объемом за последнее десятилетие, согласно данным.

Несмотря на свою историю предоставления убежища, в частности, афганцам, сообщения о мигрантах, ищущих статус беженца, чтобы воспользоваться Бразилией как транзитным пунктом, вызвали беспокойство в правительстве, особенно в период, когда система испытывает трудности с размещением многочисленных лиц из Гаити, Сирии, Афганистана и Украины, ищущих гуманитарные визы.

Бразилия выдала 11 248 гуманитарных виз афганцам только между сентябрем 2021 года и апрелем 2024 года, согласно данным правительства.

В январе 2023 года, в начале своего президентства, президент Бразилии Луиз Инасиу Лула да Силва принял решение восстановить участие своей страны в Глобальном пакте о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, международном соглашении.

Его администрация сохранила гуманитарные визы, но критерии их выдачи стали более строгими при его руководстве.

Инициатива, затрагивающая мигрантов в Бразилии, привлекла внимание за пределами ее границ, так как Всемирная организация здравоохранения выразила озабоченность потенциальными рисками для здоровья, вызванными наплывом мигрантов в аэропорту Сан-Паулу.

Кроме того, в Америке наблюдается значительный рост миграционных трендов, с Бразилией как ключевым транзитным пунктом для мигрантов, стремящихся достичь южной границы США.

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