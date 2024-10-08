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Борьба с одиночеством, вызванным помощью в переезде

 and  Max Becker
Время чтения 2 минут
Изоляция сильно давит на множество молодых людей в настоящее время.
Изоляция сильно давит на множество молодых людей в настоящее время.

Борьба с одиночеством, вызванным помощью в переезде

С наступлением прохладного сезона осени многие первокурсники готовятся к началу зимнего семестра, открывая новую главу своей жизни. Для тех, кто приехал из другого города, это часто означает расставание с дорогими друзьями и семьей. Согласно исследованию Фонда Бертельсмана, люди в возрасте от 19 до 22 лет чаще всего испытывают одиночество. Из опрошенных в возрасте от 16 до 30 лет 46% сообщили, что испытывали одиночество.

Одной из причин этого чувства изоляции может быть чужой окружающей среды – все новое, а дружба с сокурсниками еще не завязалась. Общие жилые помещения, хотя часто необходимы из-за финансовых ограничений, не могут заменить комфорт семьи. Но как первокурсникам преодолеть эти трудности?

Встречайте вызовы лицом к лицу

Жизнь самостоятельно в первый раз может быть пугающей и чужой. После 18 лет привычной жизни важно подойти к этому изменению с терпением и дать себе достаточно времени, чтобы приспособиться. Этот период также может стать возможностью для самооткрытия и оттачивания навыка нахождения радости в одиночестве.

Один из способов культивировать этот навык – наслаждаться одиночными прогулками. Переезд предлагает захватывающую возможность открыть для себя сокровища нового города. Исследуя музеи, парки, кафе и магазины и планируя дни заранее, мы можем выделить время для «личного времени», лекций и видеозвонков с близкими.

Используйте современные технологии

Смартфоны могут сыграть значительную роль в помощи первокурсникам в соединении с единомышленниками. Социальные сети служат виртуальным центром предложений мероприятий, особенно в больших городах. Посещение этих мероприятий может открыть двери к местной культуре и способствовать связям через раздел комментариев.

Приложения для знакомств также могут быть полезны для построения дружбы, так как они способствуют знакомству на основе общих интересов и местоположения. При использовании этих приложений важно поддерживать личную безопасность, встречаясь с новыми знакомыми в общественных местах, таких как кафе.

Делитесь увлечениями, чтобы завязывать связи

Те, кто предпочитает непосредственное общение, могут искать клубы и организованные встречи. Веб-сайты и социальные сети облегчают поиск таких мероприятий, и некоторые города даже организуют групповые прогулки для новоприбывших и общительных людей. В больших городах, таких как Кёльн, Мюнхен и Гамбург, широко распространена тенденция «Девушки гуляют и разговаривают».

Люди, разделяющие любовь к хобби, также могут найти утешение в существующих клубах. Во многих активностях, таких как группы по играм на доске, не требуется членство. Эти клубы создают отличные возможности для построения сильной сети друзей и расширения своего социального круга.

В этом новом окружении первокурсники могут получить пользу от поиска советов у своих наставников или академических консультантов. Это руководство может помочь справиться с трудностями адаптации к студенческой жизни и уменьшить чувство изоляции.

Кроме того, участие в клубах или обществах, соответствующих личным интересам, может быть отличным способом встретить новых людей и завязать значимые связи. Деление увлечений с другими часто приводит к созданию длительных дружб, делая студенческую жизнь еще более насыщенной.

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