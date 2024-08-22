Большинство молодого поколения в Германии настроено оптимистично на лучшее будущее.

Фонд Лиц-Мохн в сотрудничестве с институтом опросов общественного мнения Ipsos провел исследование в апреле, охватывающее молодежь, проживающую в Германии, и сосредоточенное на их взглядах и тревогах. Интересно, что большинство молодых людей в возрасте до 15 лет выразили удовлетворенность своей личной жизнью, что составляет 60% ответов.

Уровень удовлетворенности в зависимости от пола имеет заметную разницу. Мальчики и молодые люди показывают значительно более высокий уровень удовлетворенности своей жизнью, 56%, по сравнению с 41% у девочек и молодых женщин. Кроме того, молодые люди в целом проявляют более пессимистический настрой в отношении будущего страны, так как только 18% верят в возможное улучшение Германии.

Основные тревоги этой возрастной группы отражают глобальные проблемы. Примерно 47% молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет выражают беспокойство по поводу последствий инфляции и роста цен. Кроме того, 38% этих молодых людей боятся конфликтов внутри Германии. Личные тревоги включают страх потерять близкого человека (58%) и страх не завершить образование (42%).

Опрос включал интервью с 500 молодыми людьми в апреле. Ранее проводились исследования в 2022 и 2023 годах.

Исследователь отметил ответы одного из респондентов, сказав: "Это близко к среднему уровню удовлетворенности мальчиков и молодых людей". Во время обсуждения тревог один из участников сказал: "Я волнуюсь из-за инфляции и роста цен, это близко к тому, что чувствуют многие другие".

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