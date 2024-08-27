Более тридцати смертей было зарегистрировано в результате обрушения плотины в Судане, как заявила организация Организации Объединенных Наций.

Катастрофические наводнения полностью уничтожили 20 поселений и оставили в руинах еще 50 после прорыва плотины Арбаат в воскресенье, как сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Оценки указывают на то, что более 50 000 человек столкнулись с серьезными трудностями в результате этого бедствия.

В поселках Хор-Барека и Тукар местные жители были вынуждены покинуть свои дома из соображений безопасности, как сообщило УКГВ со ссылкой на местные власти. Число погибших, возможно, существенно возрастет, как предупреждает УКГВ.

Фотографии, сделанные агентством Франс-Пресс (AFP), показывают промышленные автомобили, погребенные в грязи и мусоре, некоторые из них загружены контейнерами и личными вещами. Другие автомобили еле различимы на песчаном берегу реки.

Муса Мохаммад Муса, местный житель, живущий рядом с плотиной, рассказал в другом видео AFP, что "плотина прорвалась, и... вода унесла около 40 человек".

"В моей родной области, Табубе... они сказали мне, что все здания и имущество были унесены", - добавил он.

Жителя Али Исса сфотографировали, как он помогал спасать семьи, пожилых людей и детей, застрявших в своих автомобилях, когда наводнение достигло своего пика. "Мы прибыли на место, чтобы оценить ситуацию, но мы не смогли добраться до плотины Арбаат из-за такого количества воды", - объяснил он.

Предварительные оценки показали, что непрерывные ливни привели к прорыву плотины, как сообщило УКГВ, что привело к полному истощению резервуара за ней.

Эта поврежденная установка была основным поставщиком воды для Порт-Судана, пятого по величине города Судана, расположенного примерно в 38 километрах (23 милях) к юго-востоку.

УКГВ прогнозирует, что разрушения усугубят гуманитарную ситуацию в штате Красное море. Недавно гуманитарные организации предупредили, что Судан находится на грани краха и голода в результате более чем года гражданского конфликта.

Министр здравоохранения Судана доктор Хайтам Мухаммад Ибрагим пообещал оказать экстренную гуманитарную помощь, в том числе предоставить жизненно важные лекарства и медицинский персонал, а также финансовую поддержку для эвакуации во время своего визита в регион в воскресенье, как объявил его офис.

В понедельник главнокомандующий суданской армии и председатель Совета переходного суверенитета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан посетил Токхар, регион, не пострадавший от прорыва плотины, но пострадавший от штормов в выходные дни, как сообщает совет. На видео, загруженном советом, аль-Бурхан разговаривает с жителями города, примерно в 170 км к югу от Арбаат.

Окружающая плотину Арбаат область страдает от гуманитарных проблем. В этом районе проживает почти 240 000 перемещенных лиц, как сообщает Международная организация по миграции ООН.

УКГВ сотрудничает с партнерами, такими как Детский фонд ООН и кластер WASH, а также местными официальными лицами, чтобы достичь сообществ, пострадавших от обрушения.

В свете ущерба Детский фонд ООН и кластер WASH, в сотрудничестве с местными официальными лицами и УКГВ, работают над оказанием помощи пострадавшим сообществам в Африке. Катастрофические наводнения также затронули несколько регионов в Африке, в том числе область Табуб, где проживает Муса Мохаммад Муса.

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