Более пятидесяти погибших и двести раненых в результате нападения России в Полтаве, Украина.

Согласно Министерству обороны Украины, два ракеты ударили вскоре после активации воздушной тревоги, когда многие люди все еще направлялись в укрытия. Цифровые платформы и местные СМИ призывали население сдавать кровь и участвовать в лечении раненых.

Вечером губернатор Полтавы Филипп Пронькин выразил озабоченность тем, что до 18 человек могут все еще находиться под завалами. По словам президента Владимира Зеленского, ракеты были направлены "на образовательное учреждение и прилегающую больницу" в Полтаве. "Часть здания Института связи была повреждена", - объяснил Зеленский в Telegram.

Полтава, расположенная примерно в 300 километрах к востоку от Киева, до конфликта была домом для около 300 000 человек. Военное училище связи, основанное в 1960-х годах во время советской эпохи, готовит специалистов по связи.

Жительница Полтавы Евгения Чирва поделилась своим опытом, сказав: "Окно взорвалось. Везде была пыль. У меня было всего несколько секунд, чтобы предупредить сестру о ракете".

Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock (Зеленые) выразила возмущение в Twitter, заявив, что вторая ракета ударила "в то время, когда медицинские работники уже оказывали помощь раненым". Она осудила президента России Владимира Путина за его "безграничную жестокость" и призвала привлечь его к ответственности. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми написал в Twitter, что нападение на Полтаву - еще одно "отвратительное и незаконное нападение в войне Путина на Украину".

Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал нападение "еще одним ужасным напоминанием о жестокости Путина по отношению к украинскому народу".

Однако вскоре после нападения также прозвучала резкая критика украинского военного руководства. Российские военные блогеры заявили, что целью была военная церемония на открытом воздухе. Критики поставили под сомнение мудрость проведения таких мероприятий под угрозой российских атак. "Как такое большое количество людей могло собраться в таком месте?" - например, спросил украинский военный блогер Сергей Наумович.

Депутат Верховной Рады Украины Марияна Бесгула, член комитета по обороне и частый критик украинского военного руководства, обвинила высших офицеров в том, что они подвергают опасности своих подчиненных такими мероприятиями. Она объяснила в Telegram, что предыдущие инциденты остались безнаказанными, несмотря на угрозу для солдат.

Губернатор Полтавы Пронькин объяснил, что его администрация не может предоставить дополнительные подробности о нападении из соображений безопасности. "Противник использует все тактики, чтобы причинить больше страданий Украине и запутать свой народ. Доверяйте только надежным источникам", - подчеркнул он.

Зеленский объявил о начале тщательного и быстрого расследования обстоятельств нападения в Полтаве. Он заявил, что Россия "будет наказана" и призвал западных союзников Киева как можно скорее предоставить Украине новые системы ПВО и разрешить использование уже поставленных дальнобойных вооружений для ударов по территории России.

Президент Европейского парламента Роберта Мецола осудила ракетный удар в Полтаве и выразила солидарность с Украиной. После призыва Зеленского она призвала Европейский союз ускорить поставку дополнительных систем ПВО в Украину.

В ответ на инцидент президент Конференции президентов Европейского парламента Давиде Сассоли выразил глубокую озабоченность и предложил поддержку Европейского парламента украинскому народу в трудное время.

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