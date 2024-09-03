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Более десятка мигрантов погибают во время попытки пересечь Ла-Манш, и, как сообщается, еще одна пара пропала без вести.

Во вторник, по меньшей мере, 12 человек погибли, пытаясь пересечь Ла-Манш в поисках миграции. Кроме того, двое считаются пропавшими без вести, и многие получили ранения. Согласно твиту внутреннего министра Жерара Дарманина, катер, на котором находилось, по меньшей мере, 65 человек, потерпел...

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Специалисты по оказанию неотложной помощи и сотрудники правоохранительных органов, после извлечения...
Специалисты по оказанию неотложной помощи и сотрудники правоохранительных органов, после извлечения погибших.

Более десятка мигрантов погибают во время попытки пересечь Ла-Манш, и, как сообщается, еще одна пара пропала без вести.

Местная газета "La Voix du Nord" сообщила, что некоторые люди все еще находятся в критическом состоянии. Сообщалось, что иммигранты не носили спасательных жилетов.

Множество судов, таких как военно-морские и рыболовные, а также вертолеты, участвовали в спасательной операции, продолжавшейся в течение всего дня. Некоторые жертвы были доставлены в Булони-сюр-Мер.

Организация беженцев "Утопия 56" выразила недовольство жестким обращением французских властей с мигрантами у побережья Пролива Ла-Манш. Шарлотта Квантес из "Утопии 56" описала это как "неэффективное" и часто приводящее к "травмирующим инцидентам". Она отметила, что каждую неделю этим летом происходили смертельные случаи в проливе Ла-Манш.

Этот последний инцидент стал самым серьезным за этот год. С начала года 25 мигрантов погибли, пытаясь пересечь пролив Ла-Манш. В прошлом году погибло 12 человек.

Британская статистика показывает, что с начала года якобы более 22 000 человек пытались пересечь пролив, побив рекорд. В понедельник более 350 человек пытались совершить это путешествие.

Несмотря на продолжающиеся спасательные работы, некоторые пропавшие без вести все еще не найдены. Отчет от "Утопии 56" подчеркивает важность обеспечения адекватных мер безопасности и ресурсов для мигрантов, пытающихся совершить опасное путешествие через пролив Ла-Манш.

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