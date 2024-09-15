Более активное принятие позитива, сокращение тактики задержки: эти стратегии оказываются эффективными.

Запишитесь на прием к врачу или разберитесь с надоедливой налоговой документацией. Многие люди склонны откладывать подобные задачи. Вот несколько практических советов, как бороться с прокрастинацией и как позитивный настрой может вам помочь.

То, что вы можете сделать сегодня, вы можете так же легко отложить на завтра - или на послезавтра, или даже на следующую неделю. Неприятные дела часто откладываются, даже если они могут привести к неблагоприятным последствиям. Вместо того чтобы заниматься важными делами, мы часто увлекаемся пустяками. Недавнее исследование, проведенное Университетом Токио, предполагает, что прокрастинация может быть не просто раздражающей привычкой. Она, возможно, связана с нашим отношением к жизни.

Ученые обнаружили, что люди, которые беспокоятся о будущем, склонны больше прокрастинировать. В отличие от них, оптимисты, независимо от своего уровня стресса или удовлетворенности жизнью, склонны прокрастинировать меньше. Соавтор исследования Сая Кашивакура, которая боролась с прокрастинацией с юности, лично убедилась в пользе своих открытий. "Это понимание помогло мне относиться к будущему более позитивно, что привело к более активному подходу и меньшей прокрастинации", - заявила она в университетском объявлении. Ниже приведены несколько дополнительных советов.

Исследуйте свою прокрастинацию

Почему вы откладываете это дело? Это вопрос, над которым стоит подумать. Стало ли это привычкой? Вызывает ли задача стресс или другое неприятное чувство? После того как вы узнаете, что прокрастинируете из-за привычки, вы сможете начать ее преодолевать.

Управление эмоциями и осознанность

Если задачи вызывают негативные чувства, такие как стресс или беспокойство, техники управления эмоциями могут помочь справиться с прокрастинацией. Практики осознанности, такие как позитивные утверждения или медитация, могут помочь вам подходить к задачам с более спокойным умом.

Разбейте большие проекты на более мелкие задачи

Некоторые задачи могут казаться такими большими и пугающими, что мы откладываем их просто из-за их размера. Разбивка крупного проекта на более мелкие части может сделать его менее подавляющим. В сочетании с хорошо спланированным расписанием даже сложная задача кажется более управляемой.

Расскажите о своих планах родственникам и друзьям

Поделитесь своими планами и целями с другими, чтобы предотвратить тайную прокрастинацию. Это создает ожидания и небольшое внешнее давление, которое может дать вам толчок для начала проектов.ideально, вы также получите дополнительную поддержку и поощрение.

Вознаградите себя

Чтобы оставаться мотивированным, награда может помочь. Она связывает ненавистную задачу, которую вы хотите отложить навсегда, с чем-то приятным. Это может быть кусок торта, эпизод вашего любимого шоу или расслабляющая ванна.

Профессиональный коуч может помочь людям идентифицировать и преодолеть свои привычки прокрастинации, используя эффективные стратегии из текста. Преимущества принятия позитивного настроя выходят за рамки академической сферы и могут быть включены в профессиональную среду для повышения производительности.

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