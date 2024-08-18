Более 60 человек получили ранения в огне, вызванном огромным колесом обозрения во время мероприятия недалеко от Лейпцига.

По данным властей, несколько кабинок колеса обозрения на фестивальном сайте у озера Штормталь загорелись около 9:00 вечера в субботу. Анализ, проведенный пожарными расследователями, показал, что странные огни сначала вспыхнули под колесом обозрения, а затем распространились на кабины.

Сначала полиция сообщила о 20 пострадавших, в основном из-за вдыхания дыма. Среди них были как посетители фестиваля, так и сотрудники экстренных служб, в том числе полицейские. На следующий день полиция объявила, что серьезных проблем со здоровьем не было.

Пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения, при этом использовались также вертолеты скорой помощи.

Фестиваль Highfield на озере Штормталь, расположенном к югу от Лейпцига, начался в четверг вечером. По словам организаторов, около 30 000 любителей музыки пришли послушать выступления артистов, таких как Peter Fox и Cro.

Несмотря на усилия спасательной команды, несколько человек все же пострадали от отравления дымом и были классифицированы как пострадавшие. После инцидента пострадавшим была оказана медицинская помощь в ближайших больницах.

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