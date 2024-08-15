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Более 50 000 случаев холеры в июле - отсутствует вакцина

Конфликты, природные катастрофы и изменение климата вынуждают миллионы людей покидать свои дома, часто сталкиваясь с антисанитарными условиями, которые способствуют распространению смертельных болезней.

 and  Melissa Williams
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- Более 50 000 случаев холеры в июле - отсутствует вакцина

Смертельная болезнь холера остается широко распространенной несмотря на усилия по борьбе с ней. В июле было зарегистрировано почти 52 000 случаев в 17 странах, что на 15% больше, чем в предыдущем месяце. Зафиксировано 223 смертельных случая, что на 34% больше.

Холера - это инфекция, вызывающая диарею, которая передается через загрязненную пищу и воду, часто через фекалии. Ее можно предотвратить с помощью чистой воды и санитарных условий. Без лечения, особенно у детей, смертельные случаи могут происходить в течение нескольких часов.

Высокий уровень недоклинирования

Регион Восточного Средиземноморья зарегистрировал наибольшее количество случаев (около 43 500). Этот регион включает 21 страну от Пакистана через Афганистан и Иран до Марокко, а также сектор Газа и оккупированные палестинские территории.

По всему миру, по данным ВОЗ на конец июля, было зарегистрировано более 307 000 случаев, а всего в 2023 году - более 700 000. Отчеты часто запаздывают, и уровень недоклинирования высок из-за того, что не все случаи регистрируются.

Критическая нехватка вакцин затрудняет борьбу с диарейной инфекцией, сообщает ВОЗ. С начала 2023 года страны запросили 105 миллионов доз, но было произведено только 55 миллионов.

Конфликты, природные катастрофы и изменение климата являются причинами высокого числа случаев. Они вынуждают многих людей покидать свои дома, где они часто сталкиваются с антисанитарными условиями.

Только один производитель вакцины

Вакцина производится единственной компанией, EuBiologicals в Южной Корее, которая имеет ограниченную производственную мощность. Кроме того, производство основывается на заказах и оплате - то есть, если нет достаточно денег на покупку, производство не происходит, как объяснил специалист по вакцинам Эдина Ампонсах-Дакоста в марте на портале "The Conversation".

Несмотря на продолжающиеся усилия по борьбе с холерой и другими заболеваниями, регион Восточного Средиземноморья столкнулся с существенным увеличением зарегистрированных случаев, с более чем 43 500 случаев в июле. Мировой итог за этот год превышает 307 000, с множеством недоклинированных случаев из-за различных факторов.

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