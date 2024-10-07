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Богатый человек, ответственный за введение Формулы-1 в Сингапур, сталкивается с обвинениями в новаторском расследовании коррупции.

В пятницу состоялось обвинительное заключение в отношении процветающего девелопера из Сингапура, который impede justice и поддерживал незаконную деятельность, в то время как бывший коррумпированный министр транспорта страны был заключен днем ​​раньше в рамках масштабного судебного процесса по...

 and  Grigoriy Williams
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Миллиардер из Малайзии Ong Beng Seng явился в Государственный суд Сингапура 4 октября 2024 года. В...
Миллиардер из Малайзии Ong Beng Seng явился в Государственный суд Сингапура 4 октября 2024 года. В этот день Ong был уличен в двух преступлениях, связанных с бывшим министром транспорта Сингапура S. Iswaran: препятствовании правосудию и пособничестве в совершении правонарушения.

Богатый человек, ответственный за введение Формулы-1 в Сингапур, сталкивается с обвинениями в новаторском расследовании коррупции.

78-летний предприниматель Ong Beng Seng, стоящий во главе Hotel Properties Ltd и гонки «Формулы-1» Гран-при Сингапура, стал объектом обвинений в передаче дорогостоящих подарков бывшему министру S. Iswaran, который стал первым бывшим членом кабинета министров Сингапура, осужденным к тюремному заключению в прошлый четверг.

Эта спорная ситуация вызвала большой интерес в Сингапуре, процветающем финансовом центре, который платит своим министрам более S$1 миллиона ($771,247), чтобы предотвратить взяточничество, и гордится своей репутацией неподкупного руководства.

Iswaran был приговорен к 12 месяцам тюремного заключения за препятствование правосудию и принятие неподобающих подарков во время исполнения общественных обязанностей, с Ong в качестве ключевой фигуры в обвинительном заключении.

На данный момент Ong не комментировал обвинения против него. В пятницу, по сообщениям Channel NewsAsia, он отказался признать вину и не указал, как собирается отвечать на обвинения.

После объявления о том, что Ong будет предъявлено обвинение, его компания, Hotel Properties Ltd, базирующаяся в Сингапуре, запросила приостановку торгов в начале пятницы.

По словам прокуроров, во время суда над Iswaran бывший министр получил подарки на сумму более $300,000, в том числе билеты на матчи английской Премьер-лиги по футболу, Гран-при «Формулы-1», лондонские мюзиклы и полет на частном самолете в Доху.

В зале суда Ong был обвинен в оказании помощи Iswaran в получении дорогих подарков и препятствовании правосудию.

Во время суда над Iswaran было установлено, что министр попросил Ong выставить ему счет за полет на частном самолете в Доху после того, как антикоррупционное агентство конфисковало протокол полета в связи с другим делом.

Судья Vincent Hoong, который вел процесс над Iswaran, заявил в четверг, что просьба министра оплатить полет была преднамеренной попыткой помешать правосудию и уклониться от расследования.

По данным Channel NewsAsia, следующее судебное заседание Ong было перенесено на 15 ноября для проведения предварительных процедур.

Скандал вокруг обвинений против Ong вызвал международный интерес, и многие мировые новостные агентства обсуждают это дело в новостях. В обвинительном заключении по делу Iswaran упоминается, что Ong предоставил ему дорогие подарки, в том числе поездки в Азию, такие как полет на частном самолете в Доху.

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