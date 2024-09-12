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Богатый американский магнат отправляется на первую в истории частную космическую прогулку

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут

Богатый американский магнат отправляется на первую в истории частную космическую прогулку

Команда частной миссии "Полярная заря" впервые вышла в открытый космос, находясь на высоте около 740 километров. Прямые трансляции от SpaceX показали Джареда Айзекмана и Сару Гиллис возле люка Crew Dragon, ненадолго выбравшихся наружу в своих скафандрах. Люк затем закрылся, и в кабине восстановилось нормальное давление.

Во время этого выхода проверялась работоспособность скафандра и собирались различные данные. Астронавты оставались привязанными к лестнице у входа в Crew Dragon, а не свободно плавали в космосе в течение этого короткого периода.

Сам выход в открытый космос считается самым опасным этапом всей миссии, по словам бывшего астронавта Ульриха Валтера. Изначально он был запланирован на 8:23 утра по центральноевропейскому летнему времени, но точная причина задержки не была раскрыта SpaceX.

Почему выход в открытый космос так опасен

Одно из основных различий состоит в том, что космический корабль не оснащен люком для выхода, в отличие от космических станций. Это означает, что все частные астронавты должны надеть скафандры, так как они также подвергаются воздействию вакуума космоса, где нет воздуха для дыхания.

Выходы в открытый космос считаются опасными по целому ряду причин. Поскольку "Полярная заря" запустилась только в прошлый вторник, астронавты проходят длительную подготовку к такому выходу, чтобы их тела привыкли к условиям и минимизировать риск ошибок.

Лайт-юзеры как астронавты, миллиардер как командир

Джаред Айзекман, предприниматель, возглавлял миссию в течение пяти дней в сотрудничестве с основателем SpaceX Илоном Маском, который остался на Земле. Айзекман, а также сотрудница SpaceX Сара Гиллис, присоединились к бывшему пилоту Киду Потиту и сотруднице SpaceX Анне Мено на борту Crew Dragon, запущенного в космос ракетой-носителем Falcon-9 с космодрома Кеннеди в Флориде.

Эксперт по космическим полетам Ульрих Валтер подчеркивает уникальность "Полярной зари" тем, что ни один из четырех человек на борту не являются традиционными астронавтами. "Айзекман летал раньше, но он, по сути, всего лишь пилот реактивного самолета, как и Кид Потит. У двух женщин нет соответствующего опыта", - отмечает Валтер.

"Я считаю, что это значительный шаг в космических путешествиях: технология теперь достаточно проста, чтобы работать без традиционно обученных астронавтов. Раньше были специально обученные операторы лифтов - пока технология не позволила любому управлять лифтом", - объясняет Валтер.

По словам Валтера, цель миссии заключается не столько в потенциальных научных прорывах, сколько в демонстрации космического туризма. "Речь идет о предоставлении возможности путешествовать в космос людям без предыдущего опыта астронавтов. Акцент сделан на том, чтобы показать, что даже те, у кого нет предыдущего опыта космической Exploration, могут отправиться в такое путешествие".

Несмотря на отсутствие люка, члены экипажа были экипированы в свои космические костюмы для защиты от вакуума космоса во время выхода в открытый космос. Опасность выходов в открытый космос заключается в том, что астронавтам приходится проходить тщательную подготовку, даже без предыдущего опыта космических путешествий, чтобы минимизировать ошибки и приспособить свои тела к условиям.

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