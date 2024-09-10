BMW инициирует отзыв примерно 1,5 млн автомобилей и пересматривает прогнозы прибыли вниз.

BMW предсказывает, что технические сбои повлекут "негативное влияние на продажи во всем мире во второй половине года". Дополнительные расходы, оцениваемые в "высокие десятки миллионов", ожидаются в Q3.

Продолжающийся вялый интерес к Китаю сказывается на продажах в регионе, добавляет BMW. Даже с административной поддержкой "потребительская нерешительность сохраняется".

В результате BMW пересмотрела свой прогноз на свой финансовый год 2024. Вместо минимального спада компания теперь ожидает "существенное снижение" прибыли до налогообложения. Более того, BMW теперь предсказывает небольшой спад поставок по сравнению с предыдущим годом, в отличие от предыдущего прогноза о незначительном росте.

Кроме того, рынок мотоциклов "загружен и интенсивен", особенно в США и Китае. Это означает, что поставки останутся на уровне 2023 года, а не вырастут, как ожидалось ранее.

В связи с трудностями на китайском рынке BMW решила временно приостановить свои планы по расширению в Китае до улучшения ситуации. Продолжающаяся экономическая нестабильность в Китае, как ожидается, будет и дальше влиять на продажи BMW в регионе.

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