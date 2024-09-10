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Близится противостояние на выборах в США: телевизионный бой между Трампом и Харрисом

Готовитaсь к решающему событию в американских президентских выборах: менее чем через два месяца соперницы Камала Харрис и Дональд Трамп встретятся в своем первом и, возможно, единственном теледебате в этот вторник вечером (по местному времени). Дебаты, которые продлятся 90 минут, будут...

 and  John Stellmacher
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Близится противостояние на выборах в США: телевизионный бой между Трампом и Харрисом

В предстоящем дебате за президентское кресло многое будет поставлено на карту, так как кандидаты практически сравнялись в опросах. Этот дебат может стать стимулом для Харрис, дав ей возможность более четко обозначить свою позицию и произвести впечатление на американских избирателей. Недавний опрос, проведенный The New York Times, показал, что 28% избирателей не знают о политических взглядах Харрис, в то время как только 9% имеют подобные сомнения в отношении Трампа.

В понедельник Харрис отправилась в Филадельфию, а Трамп должен приземлиться в оживленном городе Восточного побережья незадолго до начала дебатов. В последние дни Харрис оттачивала свои навыки в Питтсбурге со своей командой, в то время как Трамп, по-видимому, не уделил много времени подготовке.

Согласно заявлению советника Трампа Джейсона Миллера, готовиться к дебату против Трампа все равно что готовиться к бою с легендарным американским спортсменом: "Готовиться к дебату против Трампа все равно что готовиться к бою с Мухаммедом Али".

Во время радиопередачи Харрис заявила, что Трамп свободен от моральных ограничений и ожидает, что он будет искажать факты и распространять ложь во время теледебатов. "Мы должны быть готовы к тому, что он, скорее всего, скажет много лжи", - сказала она.

Основными темами для обсуждения, скорее всего, станут экономическая политика и иммиграция. Не исключено, что также будут затронуты темы абортов и внешней политики, а также продолжающиеся судебные разбирательства против Трампа за фальсификацию выборов. Интересно, что это будет первый теледебат для Харрис, в то время как Трамп, который баллотируется на пост президента в третий раз, примет участие в своем седьмом.

В прошлом теледебаты влияли на выборы. Например, плохое выступление Джо Байдена во время его дебатов с Трампом 27 июня подорвало его планы снова баллотироваться в Белый дом, несмотря на свой avanzed возраст.

Правила дебатов тщательно прописаны. Микрофон кандидата будет отключен, когда не его очередь. Дебаты начнутся без вступительного заявления, но оба кандидата произнесут заключительные речи по два минуты каждая.

На каждый ответ у кандидата будет две минуты, а затем еще две минуты на реплику. Кандидаты будут стоять за подиумом, имея при себе минимум аксессуаров - ручку, блокнот и бутылку воды.

В зале дебатов не будет зрителей, и запланировано две перерыва на рекламу, во время которых командам кампании запрещено контактировать с кандидатами.

Дебаты Трампа-Байдена смотрели 51,3 миллиона зрителей в США, и ожидается, что на предстоящее событие во вторник будет больше зрителей. Место проведения, Филадельфия, находится в Пенсильвании, штате, где исход президентских выборов 3 ноября все еще не определен.

Выборы в США набирают обороты, и предстоящий дебат может повлиять на нерешительных избирателей, поскольку Харрис работает над тем, чтобы прояснить свою политическую позицию после беспокойства, выраженного в недавнем опросе. Несмотря на уверенность Трампа в своих дебатных способностях, его подготовка была менее интенсивной, чем у его оппонента.

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