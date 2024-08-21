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Беспорядки по поводу прав в Британии: индивидуумы пакистанского происхождения обвиняются в кибертерроризме

В отношении жестоких протестов против мигрантов, произошедших в Великобритании к концу июля, в Пакистане проводится расследование, касающееся администратора определенного веб-сайта. Индивидуividu влачили в суд в Лахоре в среду, как сообщает пакистанское расследовательское ведомство FIA...

 and  Max Becker
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Браслет-память Тейлор Свифт в честь жертв трагедии в Саутпорте
Браслет-память Тейлор Свифт в честь жертв трагедии в Саутпорте

Беспорядки по поводу прав в Британии: индивидуумы пакистанского происхождения обвиняются в кибертерроризме

31-летний программист, который содержал сайт Channel3Now как основной источник дохода и не имел журналистского опыта за пределами этого, стал объектом внимания представителя FIA. Сообщается, что он написал статью, в которой обвинял мусульманского беженца в совершении массового убийства в Саутпорте, Англия, что привело к распространению серьезной дезинформации в Интернете и вызвало национальные правые беспорядки.

Предварительные расследования показали, что основной целью этого человека было извлечь выгоду из сенсационного контента, как заявил источник FIA. Эта провокационная статья была опубликована вскоре после инцидента в Саутпорте 29 июля и быстро распространилась на различных цифровых платформах. Подозреваемый, приехавший из Пакистана, был кратковременно задержан.

Во время музыкального танцевального класса, на котором звучали песни поп-звезды Тейлор Свифт, трагически погибли три девочки в возрасте 6, 7 и 9 лет. Еще восемь детей и двое взрослых, пытавшихся помочь детям, были ранены.

17-летний уроженец Уэльса, родители которого приехали из большинства христианской страны Руанды, был арестован полицией в связи с преступлением. Дезинформация о виновнике быстро распространилась в Интернете, что привело к всплеску правых выступлений с насилием против мечетей и убежищ для беженцев.

Родители пострадавших детей на танцевальном классе были глубоко опечалены и обеспокоены их безопасностью. Несмотря на дезинформацию, многие местные дети и их семьи присоединились к маршу мира, чтобы продемонстрировать единство и понимание в сообществе.

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