Беспокойство в связи с ситуацией шести пленных в Газе усиливается после того, как израильские силы обороны обнаружили огнестрельные ранения.

Несчастный случай вызвал опасения, что больше израильских заложников могут не вернуться живыми, сказал один из демонстрантов. "Нам нужно вернуть тех, кого мы знаем, что они были живы", - поделился Даниэль с CNN. Он выразил мнение, что продолжение конфликта, в то время как переговоры о перемирии и обмене заложниками буксуют, приведет только к большему количеству похорон, tanto для них, как и для нас, добавил он, 48 лет.

Никакого официального объяснения, как погибли шестеро, не было предоставлено.

IDF объявила в четверг, что предварительные исследования указывают на то, что все шестеро заложников были расстреляны, но точная причина их смерти еще не установлена. Также было указано, что выводы предварительные.

IDF сообщила о обнаружении четырех дополнительных трупов рядом с телами шестерых заложников, предположительно членов ХАМАС, которые удерживали заложников. Однако на их телах не было обнаружено признаков пулевых ранений.

IDF не назвала виновных.

У входа в Министерство обороны Израиля Даниэль подчеркнул, что заявление IDF о том, что все шестеро заложников были расстреляны, подчеркивает риски, связанные с силовых операциях по освобождению.

Вчера израильское издание Ynet сообщило о ранних оценках, согласно которым заложники могли умереть от отравления угарным газом в результате ударов IDF по близлежащей цели ХАМАС.

Во время пресс-конференции вчера референт IDF Реар-адм. Даниэль Хагари отказался подтвердить, были ли заложники убиты в результате действий израильских военных. Вместо этого он сослался на заявление, сделанное им в июне, в котором говорилось, что заложники погибли, когда силы IDF действовали в Хан-Юнисе.

Несчастные случаи вновь возродили призывы к прекращению огня среди протестующих в Тель-Авиве в четверг.

Омер, 46 лет, присутствовавший на протесте со своими двумя дочерьми, считал, что их "могли освободить гораздо раньше". Он обвинил израильское правительство в задержке соглашения с ХАМАС, что, по его словам, приведет к более дорогостоящему соглашению, которое могло быть заключено ранее.

Перемирие также облегчило бы жизнь десяткам тысяч палестинцев в блокированном анклаве, поскольку Израиль продолжает свою военную кампанию. По оценкам ООН в июле, около 1,9 миллиона человек в полосе были перемещены, что почти равно общей численности населения Газы.

Однако сомнения окружают намерение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху достичь соглашения из-за сильного противодействия со стороны правых министров в его коалиции. Будущее Нетаньяху зависит от его правых партнеров по коалиции, и некоторые уже угрожают покинуть правительство, если он согласится на сделку, что может привести к его краху.

"Может, ХАМАС их поймал (заложников), но винить в их убийстве мы можем только Биньямина Нетаньяху", - заявил Омер, добавив, что премьер-министр "полностью ответственен".

Группа, представляющая семьи израильских заложников, Форум семей заложников и пропавших без вести, в заявлении в четверг критиковала израильские власти, утверждая, что результаты судебно-медицинских экспертиз, указывающие на огнестрельные ранения, являются "дополнительным доказательством жестокости террористов", которые их удерживали.

Форум также повторил свою критику израильских властей, заявив, что извлечение тел "не является достижением".

"Это свидетельство полной неудачи в заключении сделки вовремя, когда шестеро заложников, которых ожидали живыми, вернулись в гробах", - заявило Общество.

Израильские официальные лица опознали извлеченные тела как принадлежащие Йораму Мецгеру, Александру Данцигу, Аврааму Мундеру, Хаиму Пери, Надаву Поппелвеллу и Ягеву Бучштабу. За исключением Мундера, все погибшие ранее были объявлены погибшими израильской армией.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что IDF и Шин Бет вошли в туннели ХАМАС в ходе "сложной операции" по извлечению их останков.

Мундер был захвачен в плен вместе со своей женой, дочерью и внуком, которые позже были освобождены во время временного перемирия между Израилем и ХАМАС в ноябре. Сын Мундера, Рой, был убит во время нападения.

Девятилетний Охат Мундер поделился своими чувствами с израильским общественным телеканалом Kan 11, заявив, что гибель его деда и других заложников "не должна была произойти".

"Было так много возможностей для сделки... но потом они говорят "нет", только чтобы пожалеть в последнюю минуту. Все заложники могли вернуться живыми с самого начала. Они могли вернуть моего деда и всех других заложников", - сказал Охат.

В настоящее время в Газе по-прежнему удерживаются 109 израильских заложников, в том числе 36, считающихся погибшими, согласно данным Пресс-службы правительства Израиля.

Мир выразил соболезнования и беспокойство по поводу трагической гибели заложников, многие призывают к мирному решению в ближневосточном регионе. Несмотря на противоречивые сообщения о причине смерти, обнаружение огнестрельных ран на некоторых телах вызывает опасения по пов

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