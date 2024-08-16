Берлинская женщина первой немецкой в космосе

После беседы о космосе с криптомиллионером ученый Робеа Рогге может стать первой немецкой женщиной, которая скоро полетит в космос. В настоящее время она проходит обучение в США, чтобы изучить полярные регионы на ракете SpaceX.

После тренировочной экспедиции в ледяных Свальбарде Робеа Рогге может стать первой немецкой женщиной, которая скоро полетит в космос. Потому что во время тренировки на севере она встретила Чуна Ванга и поговорила с ним о космосе, как сообщает 28-летняя Рогге. Полгода спустя Ван, разбогатевший на криптовалютах, написал ей, захочет ли она сопровождать его на многочасовую миссию с американской компанией SpaceX. "Я не могла даже мечтать об этом!" - сказала она.

Между тем Рогге находится в США, где она проходит программу подготовки к полету. Эта девушка из Берлина не чужда жизни за границей. Она училась в Цюрихе на бакалавриате и магистратуре и также провела год в Стокгольме. Если бы не миссия в космос, она сейчас преследовала бы свою докторскую степень в области робототехники в арктическом норвежском Трондхейме. Она взяла академический отпуск.

Тренировка такая же, как у астронавтов

Миссия может начаться уже к концу года, так что у Рогге не так много времени на подготовку. Она уже прошла медицинские обследования, тренировки в центрифуге и экспедиционную подготовку, как сообщает Рогге. Недавно начались технические тренировки в Калифорнии. "Там вы действительно учитесь управлять капсулой".

Это та же программа, что и для астронавтов американского космического агентства NASA и Европейского космического агентства ESA, которые также летают в капсуле "Dragon", она объясняет. "Конечно, государственные астронавты имеют гораздо больше тренировочных единиц, потому что они не только в космосе три-five дней, а несколько месяцев".

Рогге будет наблюдать за полярными регионами

Во время миссии "Фрам2", названной в честь корабля норвежских полярных исследователей в 19 веке, команда хочет наблюдать за полярными регионами, то есть Арктикой и Антарктикой. Рогге - ученый в четырехчленной команде. Она отвечает за изучение таинственного небесного сияния, среди прочего. Кроме Чуна Ванга, в миссии участвуют норвежский filmmaker, австралийский полярный гид и Рогге.

28-летняя Рогге определенно не боится новых вызовов. Во время учебы она присоединилась к команде, которая отправлялась строить спутник. "Мы смогли построить прототип как абсолютно новая команда в течение года, протестировать его на параbolaльном полете и в конечном итоге выиграть конкурс ESA", - вспоминает Рогге. Это было очень вдохновляющее время.

Она тогда рассказала Вангу об этом опыте со спутниковой командой во время экспедиции на Свальбард. "Вот как я начала говорить с Чуном о космических проектах". Чун Ван, который Ван Чунь на китайском, описывает себя как миллионера биткойнов и вечного путешественника. Он родом из китайского мегаполиса Тяньцзинь, но в прошлом году получил гражданство Мальты.

28-летняя хочет достойно представлять Германию и Берлин

Если миссия состоится, Рогге станет первой немецкой женщиной в космосе. "Это определенно не было первой вещью, которую я подумала, когда согласилась участвовать в миссии", - сказала она. Но теперь, конечно, она постарается достойно представлять Германию и свой родной Берлин.

До сих пор двенадцать мужчин из Германии побывали в космосе. ЕСА хочет поощрять больше женщин подавать заявки, чтобы сделать команду более разнообразной, сказал три года назад немецкий астронавт Александр Герст. "Будь то молодой или старый, мужчина или женщина: мы просто не можем позволить себе летать односторонние экипажи", - объяснил Герст, который дважды был в космосе.

Женщины из США уже побывали в космосе. Маттиас Мауэр, последний немец в космосе, поощряет девочек и мальчиков, мечтающих о карьере в космосе. Мауэр указал на свою американскую коллегу Кайлу Баррон, которая была с ним на борту Международной космической станции ISS. "Она замечательный астронавт, и она делает много вещей лучше, чем мы, парни".

Немецкий резервный астронавт ЕСА Никола Винтер убеждена, что не только одна немецкая женщина должна полететь в космос, но и двенадцать - столько же, сколько мужчин до сих пор. Она высказалась об этом в Instagram после объявления полета, сказав, что рада за Рогге, если это сработает. Но: это на самом деле туристический полет. Настоятельно нужны медицинские, биологические и материальные исследования с многими женщинами в космосе, "потому что женщины биологически отличаются от мужчин".

Винтер перечисляет, сколько женщин должны были стать первой немецкой женщиной в космосе, и называет как минимум семь. Ничего не вышло. А если не получится у Рогге? 28-летняя не хочет сдаваться. "Я планировала подать заявку на следующий раунд отборов ЕСА".

Во время своего обучения в США Рогге учится тем же техникам, что и астронавты NASA и ESA, для полета в капсуле SpaceX "Dragon". После успешного завершения миссии с Чуном Вангом Рогге выразила желание достойно представлять Германию и Берлин, если она станет первой немецкой женщиной, которая полетит в космос на ракете SpaceX.

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