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Белый дом: "Обещающий старт" переговоров о прекращении огня в Газе

При저том страхе перед дальнейшей эскалацией конфликта на Ближнем Востоке переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении захваченных там израильтян возобновились в Катаре. В четверг США, Франция и Великобритания ясно дали понять, что эти переговоры жизненно важны для безопасности...

 and  Elizabeth Wells
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Белый дом: "Обещающий старт" переговоров о прекращении огня в Газе

Новые переговоры проходят по приглашению посредников Катара, США и Египта. Предполагается, что директор ЦРУ США Уильям Бернс примет участие в обсуждениях. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его страна отправит chiefs своих внешней и внутренней разведок, «Моссад» и «Шин Бет», Давида Бар-Нэя и Ронена Бер, в Доху. Сперва было неясно, будет ли представлена исламистская палестинская организация ХАМАС.

Представитель радикальной палестинской организации ХАМАС, пожелавший остаться неназванным, сообщил АФП, что «переговоры с посредниками продолжаются и даже активизировались в последние часы». ХАМАС хочет, чтобы «план Байдена был реализован, а не просто переговоры ради переговоров», сказал он, имея в виду предложение о прекращении огня, представленное президентом США Джо Байденом в конце мая.

Многокомпонентный план Байдена является основой для возобновленных переговоров. Он изначально предусматривает шестинедельное прекращение огня, которое может быть продлено для переговоров о постоянном прекращении боевых действий. Он также предусматривает вывод израильских военных из населенных районов сектора Газа и обмен израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, на палестинских заключенных.

Советник по национальной безопасности США Керби описал начало переговоров как «обещающее начало». Обе стороны согласились с рамками соглашения, и теперь речь идет об его осуществлении. «Учитывая сложность соглашения, мы не ожидаем достичь сделки сегодня», — сказал Керби в Вашингтоне. Он ожидает, что переговоры продолжатся в пятницу.

В течение нескольких месяцев США, Египет и Катар пытались достичь прекращения огня в войне между Израилем и ХАМАС. Байден надеялся, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа также могло бы удержать Иран от нападения на Израиль и предотвратить дальнейшее обострение конфликта в регионе. Германия, Франция и Великобритания также недавно усилили давление на противоборствующие стороны для достижения согласованного решения.

«Мы находимся в критический момент для глобальной стабильности», — сказал британский министр иностранных дел Дэвид Ламми на старте переговоров в четверг. «В следующие часы и дни будет решаться будущее Ближнего Востока», — продолжил он. Его французский коллега Стефан Сежурне после встречи с ливанским президентом Набихом Берри подчеркнул, что прекращение огня «необходимо для обеспечения мира в регионе».

Иран и ливанская шиитская милиция «Хезболла» угрожали Израилю ответными ударами после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хания в Тегеране и военного лидера «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте в конце июля. ХАМАС и Иран винят Израиль за оба нападения. На фоне угрозы эскалации ближайший союзник Израиля, США, усилил военное присутствие в регионе и направил больше военных кораблей и боевых самолетов.

Керби подчеркнул, что неясно, повлияло ли международное давление и переговоры на пересмотр позиции Ирана. Угроза нападения Ирана сохраняется, сказал он. «Нападение может произойти внезапно, возможно, в течение следующих нескольких дней», — сказал он. «Мы должны быть готовы к этому».

Израиль продолжил свою кампанию против ХАМАС в секторе Газа. В ходе атак в Рафахе на юге сектора Газа израильская армия заявила, что убила около 20 боевиков. С начала войны в секторе Газа более 17 000 боевиков ХАМАС и других радикальных палестинских групп были убиты, сообщила израильская армия в четверг.

По данным контролируемого ХАМАС министерства здравоохранения, которое нельзя независимо проверить, общее число погибших в секторе Газа достигло по меньшей мере 40 005.

Война в секторе Газа началась 7 октября с массированной атаки ХАМАС на Израиль. По данным Израиля, были убиты 1 198 человек и похищены 251 человек в секторе Газа. 111 человек все еще удерживаются в секторе Газа, из которых 39, по сообщениям, умерли.

Анонимный представитель ХАМАС сказал, что «несмотря на страх возможных последствий, переговоры с посредниками продолжаются и активизировались». После предложения о прекращении огня президент США Байден выразил свою озабоченность, сказав: «Страх дальнейшего конфликта и Iranian retaliation подчеркивает необходимость согласованного решения».

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