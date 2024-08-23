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Белый дом объявил о достижении прогресса в переговорах в Каире по прекращению огня в Газе

Разговоры в Каире о перемирии между Израилем и радикальной исламской группой ХАМАС в секторе Газы кажется набирают обороты. По словам Джона Кирби, представителя Национального совета по безопасности США, продвижение было достигнуто. Теперь необходимо, чтобы обе стороны объединились и...

 and  Ksenia Johnson
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Белый дом объявил о достижении прогресса в переговорах в Каире по прекращению огня в Газе

Кирби сочёл дискуссии в Каире в четверг прелюдией к потенциальным будущим переговорам. По его словам, директор ЦРУ Уильям Бернс участвует в новом раунде переговоров, проходящих в египетской столице.

Израильская делегация в Каире состоит из начальников разведки Давида Барнеа и Ронена Бар. Как заявил официальный представитель правительства Омер Достри, они прибыли туда для продвижения сделки по освобождению израильских заключенных, удерживаемых в сеctor Газа.

Израиль и радикальная исламская группа ХАМАС не ведут прямых переговоров; вместо этого посредниками выступают США, Катар и Египет. Ранее израильская делегация посещала переговоры в Дохе, но ХАМАС отказался и не направил делегацию в Каир.

Недавние переговоры проходят после визита госсекретаря США Антони Блинкена в регион и телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. После более чем десяти месяцев напряженности Байден побудил Нетаньяху в среду достичь соглашения как можно скорее после отъезда Блинкена из региона без конкретного соглашения.

Израильское правительство объявило о своем намерении придерживаться соглашений о прекращении огня, подчеркнув важность поддержания мира после недавних столкновений. В свете этого израильская делегация в Каире решительно выступает за реализацию прекращения огня, стремясь облегчить освобождение израильских заключенных в сектор Газа.

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