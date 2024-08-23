Белый дом объявил о достижении прогресса в переговорах в Каире о перемирии в секторе Газа

В четверг вечером в бурлящем египетском городе Каире начались переговоры, которые Кирби описал как конструктивные. По его словам, обе стороны должны объединиться и работать над реализацией планов в ближайшее время. Несмотря на слухи, дипломатия не находится на грани срыва, заявил Кирби, добавив, что директор ЦРУ Уильям Бернс также участвует в этих переговорах.

Израиль представляют на этих косвенных переговорах, которые ведет США, Катар и Египет, chiefs of intelligence David Barnea и Ronen Bar. Их цель: продвижение соглашения о освобождении израильских заложников в полосе Газа.

Израиль и ХАМАС не сидят за столом переговоров, но полагаются на упомянутые посреднические страны для ведения косвенных переговоров. На предыдущем раунде в Дохе израильская делегация уже прибыла, но ХАМАС отказался участвовать, не отправив представителя на каирские переговоры.

Эти переговоры в Каире состоялись после безрезультатного визита госсекретаря США Антони Блинкена в регион и телефонного звонка президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ссылаясь на продолжающийся уже более десяти месяцев конфликт, Байден призвал Нетаньяху быстро заключить соглашение.

Предложенное соглашение предусматривает прекращение огня, освобождение оставшихся заложников из рук ХАМАС и палестинских заключенных из израильских тюрем. Однако присутствие израильской армии в полосе Газа, в частности, в коридоре Филадельфии, является спорным вопросом.

Израиль хочет предотвратить перевооружение ХАМАС через туннельные сети вдоль египетской границы с полосой Газа, чтобы защитить свою территорию. В то же время ХАМАС требует полного вывода израильских войск из полосы Газа.

Представитель ХАМАС Осма Будран в пятницу повторил эту позицию, заявив агентству AFP: "Мы не примем ничего меньше, чем вывод оккупационных сил (из полосы Газа), включая Филадельфию". Будран обвинил Нетаньяху в нежелании заключить окончательное соглашение, что приводит к его нежеланию снимать давление с коридора Филадельфии.

В пятницу сообщалось о боях в северной части полосы Газа и интенсивной бомбардировке в Хан-Юнисе и вблизи Рафаха. Израильская армия подтвердила убийство "десятки" боевиков в Хан-Юнисе и Дейр-эль-Балах накануне.

После значительной атаки ХАМАС в октябре Израиль начал масштабные военные операции в полосе Газа. По данным министерства здравоохранения ХАМАС, более 40 260 человек погибли, хотя эти цифры остаются не подтвержденными.

Семьи заложников, такие как Охад Бен Ами, уже десять месяцев ждут освобождения своих близких. Элла Бен Ами, дочь Бен Ами, заявила, что у семьи мало надежды на заключение соглашения "в ближайшее время" после встречи с Нетаньяху. Форум семей заложников выразил обеспокоенность: "Я боюсь за жизнь моего отца, за девочек, которые там, за всех".

Между тем, в результате израильских авиаударов в Ливане погибли восемь человек, в том числе семилетний ребенок. Проиранская Хезболла подтвердила гибель пяти своих бойцов. Среди них израильская армия опознала высокопоставленного командира Хезболлы Мохаммада Махмуда Наджема.

С начала войны в Газе Хезболла ежедневно обстреливает северные регионы Израиля. Израиль отвечает ударами по целям Хезболлы в Ливане. В июле, после угрозы мести Ирана после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хание и военного лидера Хезболлы Фуада Шукра, возросли опасения эскалации.

США, а также Катар и Египет ведут косвенные переговоры в Белом доме с участием израильских chiefs of intelligence David Barnea и Ronen Bar, чтобы добиться освобождения израильских заложников в полосе Газа. Предложение о прекращении огня, которое также включает освобождение палестинских заключенных и прекращение перевооружения ХАМАС, набирает обороты на этих переговорах.

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