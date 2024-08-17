Байден выразил уверенность в соглашении о прекращении огня в Газе; Ближний Восток

В двухдневных переговорах в Дохе, столице Катара, завершившихся в пятницу, США предложили свежий компромисс Израилю и ХАМАС. Как заявили посредники США, Египта и Катара в совместном заявлении, это предложение призвано "заполнить оставшиеся пробелы". Цель состояла в том, чтобы заключить сделку, и процесс якобы продвигается успешно, с переговорами, которые должны продолжиться "до конца недели" в Каире, столице Египта.

Согласно его ведомству, госсекретарь Блинкен посетит Израиль в субботу, как сообщило его министерство. Байден заявил, что Блинкен повторит свою "неколебимую поддержку безопасности Израиля" и "продолжит интенсивные усилия по завершению этой сделки". Кроме того, Байден пояснил, что визит Блинкена служит для того, чтобы "подчеркнуть, что никто в регионе не должен действовать, чтобы помешать этому процессу, учитывая, что соглашение вот-вот должно состояться".

ХАМАС, отсутствовавший на переговорах в Дохе, отверг слова Байдена. "Объявление соглашения - всего лишь иллюзия", - заявил представитель ХАМАС Сами Абу Сухри агентству AFP. "Мы не участвуем ни в каком соглашении или реальных переговорах, а просто терпим американское навязывание".

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал к использованию продолжающихся переговоров "для достижения соглашения, которое прекратит насилие". По словам его офиса, он предупредил во время визита французского министра иностранных дел Стефана Сежурне в субботу о "опасном цикле нестабильности" в регионе.

Недавний конфликт в регионе значительно усилился. Иран и шиитское ополчение "Хезболла", поддерживаемое Ираном, угрожали Израилю после убийств лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и военного лидера "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте в конце июля. ХАМАС и Иран обвиняют Израиль в обоих нападениях.

В ответ на предстоящее обострение США, главный союзник Израиля, усилили свое военное присутствие в регионе. Байден надеялся, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа могло бы предотвратить нападение Ирана на Израиль и тем самым предотвратить дальнейшее обострение в регионе.

Конфликт в секторе Газа вспыхнул из-за широкомасштабной атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. По данным Израиля, в секторе Газа погибли 1198 человек и были похищены 251 человек. С тех пор Израиль провел широкомасштабные военные операции в секторе Газа. По данным министерства здравоохранения, контролируемого ХАМАС, более 40 000 человек якобы погибли до сих пор, но эти данные нельзя независимо подтвердить.

Между тем столкновения продолжались как в секторе Газа, так и на израильско-ливанской границе. В городе Газа гражданская оборона ХАМАС обвинила Израиль в инциденте, в результате которого погибли 15 членов семьи. Армия Израиля изначально хранила молчание по этому поводу.

В южном Ливане десять человек погибли в результате ночного авиаудара Израиля в районе Набатия, в том числе женщина и двое детей, как сообщается в официальных источниках. Армия Израиля заявила, что "нанесла удар по складу оружия "Хезболлы" в районе Набатия" в ту ночь.

США, участвуя в переговорах, стремятся укрепить предложенный компромисс tanto с Израилем, как и с ХАМАС в Каире. После визита госсекретаря Блинкена в Израиль он, как ожидается, вновь подтвердит неколебимую поддержку США безопасности Израиля.

Читайте также: