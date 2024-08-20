Байден открыто выражает свою твердую поддержку Харрису

После того, как Байден закончил свою 60-минутную речь, вице-президент Харрис вышла на сцену, и они обнялись. Ранее в тот день президент похвалил своего вице-президентского кандидата как "трудного" и "опытного" человека с "замечательной моральной стойкостью". Он назвал свой выбор сотрудничать с ней "самым важным решением" в своей карьере.

Байден связывает республиканского кандидата в президенты Трампа с "неудачей". Он призывал американских избирателей выбрать "прокурора" вместо "осужденного преступника" на пост президента.

Байден имел в виду прошлую роль Харрис в качестве генерального прокурора Калифорнии и предыдущий приговор Нью-Йоркского суда Трампу за подделку документов в деле о выплате отступных, тем самым сделав его первым в истории США бывшим президентом, осужденным за уголовное преступление.

Речь Байдена была встречена оглушительными аплодисментами и продолжительными криками "Мы любим Джо!". "Я тоже люблю вас", - ответил он. Ранее на съезде Харрис восхищалась Байденом. По ее словам, демократы всегда будут благодарны ему.

В июле 81-летний Байден выразил желание уйти в отставку с поста президента на предстоящих выборах в ноябре, ссылаясь на внутренние спекуляции партии о его умственной способности. Он затем поддержал Харрис в качестве своей преемницы. Она затем получила президентскую номинацию на онлайн-голосовании в начале августа. Ее кампания вызвала широкий энтузиазм внутри Демократической партии. В возрасте 59 лет она станет первым в истории США президентом-женщиной, афроамериканцем и лицом азиатского происхождения.

Поддерживая Харрис, Байден призвал общественность выбрать "компетентного лидера" вместо "осужденного лжеца" на пост президента. Признавая прошлые достижения Харрис в качестве генерального прокурора, Байден считает ее лучшим выбором для "преодоления предстоящих вызовов" и укрепления веры нации в свое руководство.

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