Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиПоддержка

Байден открыто выражает свою твердую поддержку Харрису

На партийной конференции президент США Джо Байден публично пообещал поддержать предвыборную кампанию Кэмилы Харрис, заявив: «Я гарантирую, что буду самымexceptional волонтером, которого когда-либо видел команда Харрис-Валз». Он также признал Тима Вальза, выдвинутого в качестве кандидата в...

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута

Байден открыто выражает свою твердую поддержку Харрису

После того, как Байден закончил свою 60-минутную речь, вице-президент Харрис вышла на сцену, и они обнялись. Ранее в тот день президент похвалил своего вице-президентского кандидата как "трудного" и "опытного" человека с "замечательной моральной стойкостью". Он назвал свой выбор сотрудничать с ней "самым важным решением" в своей карьере.

Байден связывает республиканского кандидата в президенты Трампа с "неудачей". Он призывал американских избирателей выбрать "прокурора" вместо "осужденного преступника" на пост президента.

Байден имел в виду прошлую роль Харрис в качестве генерального прокурора Калифорнии и предыдущий приговор Нью-Йоркского суда Трампу за подделку документов в деле о выплате отступных, тем самым сделав его первым в истории США бывшим президентом, осужденным за уголовное преступление.

Речь Байдена была встречена оглушительными аплодисментами и продолжительными криками "Мы любим Джо!". "Я тоже люблю вас", - ответил он. Ранее на съезде Харрис восхищалась Байденом. По ее словам, демократы всегда будут благодарны ему.

В июле 81-летний Байден выразил желание уйти в отставку с поста президента на предстоящих выборах в ноябре, ссылаясь на внутренние спекуляции партии о его умственной способности. Он затем поддержал Харрис в качестве своей преемницы. Она затем получила президентскую номинацию на онлайн-голосовании в начале августа. Ее кампания вызвала широкий энтузиазм внутри Демократической партии. В возрасте 59 лет она станет первым в истории США президентом-женщиной, афроамериканцем и лицом азиатского происхождения.

Поддерживая Харрис, Байден призвал общественность выбрать "компетентного лидера" вместо "осужденного лжеца" на пост президента. Признавая прошлые достижения Харрис в качестве генерального прокурора, Байден считает ее лучшим выбором для "преодоления предстоящих вызовов" и укрепления веры нации в свое руководство.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Арахинид изменяет коммуникационные сигналы светлячки.
Главные темы

Арахинид изменяет коммуникационные сигналы светлячки.

Арахинид изменяет коммуникационные сигналы светлячки. Определённый вид паука использует мигающие огни пойманных самцов светлячков, чтобы привлечь больше этих насекомых. Манипулируя вспышками света пойманных самцов светлячков вида Abscondita terminalis, паук воспроизводит типичные сигналы вспышек самки, тем самым привлекая больше самцов, как было задокументировано в журнале "Current Biology". Светлячки общаются

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Обманчивая паутина: паук использует добычу, чтобы привлечь больше жертв
Главные темы

Обманчивая паутина: паук использует добычу, чтобы привлечь больше жертв

- Обманчивая паутина: паук использует добычу, чтобы привлечь больше жертв Определенный вид пауков, как показало исследование в "Current Biology", использует мерцающие огни пойманных самцов светлячков, похожие на сигналы самок светлячков, чтобы привлечь еще больше самцов. Светлячки используют световые сигналы, производимые прозрачными областями на своих брюшках, для общения. Вид

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Соединенные Штаты обвиняют Иран в проникновении в цифровые системы кампании Трампа.
Главные темы

Соединенные Штаты обвиняют Иран в проникновении в цифровые системы кампании Трампа.

США обвиняют Иран в организации кибератаки на республиканскую президентскую кампанию Дональда Трампа. По данным ФБР, ОДНИ и CISA в совместном заявлении в понедельник (по местному времени), усиленный кибердеятельностью Ирана был выявлен в ходе этих выборов. В заявлении.levelled обвинения против...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Орган консультаций рекомендует: Провести предварительный обзор и сохранить только необходимые...
Главные темы

На сегодняшний день, по мнению Органа, существует несколько вариантов решения этого вопроса.

На сегодняшний день, по мнению Органа, существует несколько вариантов решения этого вопроса. Весенняя уборка, включающая в себя мытье окон, наведение порядка на кухонных стойках и чистку за мебелью, является традиционной. Но даже упорядочивание бумаг заслуживает второго взгляда во время тщательной уборки. С течением времени в наших домах скапливаются различные документы,

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Повышение цены на железнодорожные билеты, предусмотренное к 2026 году, которое может сделать...
Экономика

Дочернее железнодорожное предприятие намерено увеличить железнодорожные проездные пошлины на 19%.

- Дочернее железнодорожное предприятие намерено увеличить железнодорожные проездные пошлины на 19%. InfraGo, надзиратель за железнодорожной сетью, планирует существенно повысить "тарифы на использование путей" с 2026 года. Это решение, скорее всего, затронет региональный транспорт, так как InfraGo стремится к увеличению на 23,5% от Федерального агентства железнодорожного транспорта. Согласно

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Старик упал в траншею с путями в Ганновере, был спасён в возрасте 87 лет.
Федеральные земли Германии

Пожилой человек, 86 лет, падает на рельсы и его спасают.

Наблюдатель спас пожилого человека, упавшего вблизи от Ганновера, всего за мгновение до прибытия поезда S-Bahn. Водитель поездаagensily применил тормоза, предотвратив столкновение. Обратите внимание, что пожилой человек был под воздействием, ему было 86 лет.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
В этом случае, мир сохраняет свою гармонию: Бен Эффлек, рядом с дочерью Вайолет, и Дженнифер Лопес...
Общество

Сильная концентрация на начале учебы дочери Вайолет в колледже

Несмотря на спекуляции о его отношениях с Дженнифер Лопес, Бен Аффлек выбирает полностью сосредоточиться на своей дочери Виолетт, делая ее приоритетом.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно