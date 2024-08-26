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Авторитарные фигуры: попытка заблокировать сирийское обучение объявлена незаконной

Министерство считает призывы к всеобщему запрету на прием беженцев из Сирии и Афганистана противоречащими конституции. По словам представителя правительства в Берлине Стеффена Хобестрейта, подобные шаги могли бы нарушить Основной закон и возможно также европейские стандарты прав человека. Он...

 and  Anne Legman
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Авторитарные фигуры: попытка заблокировать сирийское обучение объявлена незаконной

"По мнению Гейбestreита, правительства должны воздерживаться от вмешательства в конституционные права", - заявил он. Он подчеркнул значение права на политическое убежище как "ключевого элемента достижений Основного закона Германии". Никто, сказал он, не будет серьезно оспаривать это. Тем не менее, он не заметил энтузиазма со стороны сторонников правительства в отношении изменения этой статьи Основного закона.

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) и лидер оппозиции Мерц должны обсудить миграционную политику на заседании в следующий вторник, как сообщают СМИ. Встреча, запланированная на раннее утро в канцелярии, была запланирована заранее, как сообщает "Handelsblatt", ссылаясь на источники ХДС. Тем не менее, основное внимание будет уделено последствиям нападения в Солingen и смене миграционной политики.

В открытом письме, направленном в прошлую субботу, Мерц призвал Шольца изменить миграционную политику. В частности, он предложил приостановить прием лиц из Сирии и Афганистана.

"Уважаемый федеральный канцлер, наши пути пересекутся на этой неделе в любом случае", - написал он. "Я прошу вас сотрудничать с нами в кратчайшие сроки для принятия решительных мер, направленных на предотвращение будущих террористических атак, подобных той, что произошла в нашей стране в прошлую пятницу".

Гейбestreит отказался комментировать, казалось бы, предстоящую встречу, сославшись на конфиденциальность таких дискуссий, хотя "прозрачность с другой стороны часто более распространена".

Тем не менее, Шольц остается открытым для диалога, как подтвердил представитель правительства. Однако любое соглашение должно быть "разумным и целесообразным". Предложения не должны противоречить Основному закону или Всеобщей декларации прав человека. Это "постоянное рассмотрение для любого правительства".

Гейбestreит подчеркнул, что, конечно, лидер оппозиции имеет право предъявлять требования. Федеральное правительство уже инициировало "значительные изменения" весной после переговоров с землями, в том числе управляемыми союзом, "для устранения правовых препятствий для депортаций". Однако в случае ножевого нападения в Солингене, казалось, речь шла больше об исполнении существующего закона.

В прошлую пятницу вечером трое человек были убиты, а восемь других получили ранения в результате ножевого нападения на городском фестивале. Подозреваемый, 26-летний сириец, сдался в субботу и был арестован. Федеральная прокуратура расследует дело по подозрению в терроризме.

В субботу исламистская группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение. В воскресенье вечером ИГ распространило так называемое видео-покаяние подозреваемого. На нем замаскированный человек машет ножом.

Человек обвиняет "неверных крестоносцев" в совершении "массовых убийств" в Боснии, Палестине, Сирии, Ливане и Ираке. "Да поможет мне Бог, я вас порежу", - продолжает он. В другом сегменте видео, где лицо человека замазано пикселями, он говорит: "Осталось всего несколько моментов (...) Пожалуйста, молитесь за меня".

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС) призвал к осторожности при оценке видео. "Анализ сложен", - заявил он.

СДПГ, представленная канцлером Олафом Шольцем, должна обсудить миграционную политику с лидером оппозиции Мерцем, сосредоточившись на последствиях нападения в Солингене. Несмотря на предложение Мерца приостановить прием лиц из Сирии и Афганистана, Шольц подчеркивает необходимость того, чтобы любое соглашение было разумным и целесообразным, не противоречащее Основному закону или Всеобщей декларации прав человека.

В контексте СДПГ Гейбestreит подчеркивает важность права на политическое убежище и необходимость того, чтобы правительства не вмешивались в конституционные права, как это было недавно обсуждалось в отношении миграционной политики.

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