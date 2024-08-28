Австралия выдерживает суровые зимние морозы.

Непреcedentedные жаркие волны охватили Австралию: Обширные территории континента испытывают знойные температуры, значительно превышающие обычные зимние уровни, уже несколько дней, даже в разгар зимы в Южном полушарии.

По данным метеорологических служб, расположенных в Мельбурне, накануне весны в Австралии ртутный столбик упорно не хочет опускаться ниже необычно высоких отметок. Как сообщает Бюро метеорологии Австралии (BOM), это метеорологическое явление, скорее всего, продлится до выходных. Жителей призывают готовиться к "аномальной warmth и необычным температурам", как заявил представитель BOM Питер Клаассен.

Эти жаркие волны не ограничиваются лишь изолированными тропическими районами северо-запада и севера Австралии. Даже густонаселенный штат Квинсленд испытывает, казалось бы, бесконечные дни необычайной жары. Например, в прошлом августе в Брисбене термометр поднимался выше 30 градусов Цельсия. Обычно с мая по сентябрь в Южном полушарии наступает самый прохладный период.

Даже метеостанция Ямпи Саунд на северо-западном побережье сообщила о температурах выше 40 градусов Цельсия. Более того, самый высокий зимний температурный рекорд Австралии был зафиксирован на отметке 41,6 градуса Цельсия в недавние дни под палящим солнцем.

"Температуры на метеостанции Ямпи Саунд действительно удивительны, и мы наблюдаем значительно высокие значения на других станциях по всей Австралии", - подтверждает метеоролог ntv Карим Бельбахир. В Брисбене, на восточном побережье Австралии, средняя августовская дневная максимальная температура обычно составляет относительно мягкие 21,7 градуса.

"В некоторых районах юга, центра и запада Квинсленда мы можем наблюдать самые теплые августовские дни с 2009 года", - сказал метеоролог BOM Питер Клаассен, также намекая на потенциальные рекордные температуры в некоторых районах. Аналогичная ситуация наблюдается в Северной территории.

Масштабы этой летней жары явно видны на метеорологических картах. В этом году необычная жара распространилась далеко на юг, охватывая множество метеостанций в пустынных районах, вплоть до Ооднадатты или Андамуки, которые сообщают о небывалых "зимних рекордах". В этих редко орошаемых районах температуры поднялись выше 35 градусов Цельсия, в то время как в это время года обычно ожидается более прохладная погода.

Даже тихая деревня Бёрдсвилль в центре страны не осталась в стороне, нарушив повседневную жизнь. "Многие жители ищут убежища в кондиционированных помещениях", - заявляет австралийская телестанция ABC, ссылаясь на местного жителя, перевозящего туристов в пустыню. "Мы не ожидали такой погоды здесь до середины сентября".

Местная метеостанция в Бёрдсвилле подтвердила это, зафиксировав 38,4 градуса Цельсия в прошлую субботу - самый жаркий августовский день в истории. "Температуры напоминают те, которые мы наблюдаем летом в Австралии", - заявило метеорологическое бюро в Мельбурне. Несмотря на резкое снижение температуры ночью, это явление еще не официально классифицируется как жаркая волна.

Интересно, что tanto общественность, как и власти в Австралии, ошеломлены этими необычайно высокими температурами. Однако Государственная служба предупреждений о жаре еще не начала свою работу, начиная свою деятельность только в начале летнего сезона Австралии "около начала октября".

Государственная служба предупреждений о жаре обычно начинает работать в октябре, но с нынешними температурами растет ожидание раннего запуска. Другие метеорологические станции по всей Австралии, кроме Ямпи Саунд, также сообщают об аномально высоких температурах.

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