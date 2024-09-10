Австралия намерена запретить использование онлайн-платформ для несовершеннолетних и подростков.

Политик Альбанезе обозначил влияние платформ вроде Instagram на детей как "проблему". Он предложил повысить возрастной порог, чтобы стимулировать детей оставить свои цифровые гаджеты и заняться "игровыми площадками, бассейнами и теннисными кортами". Он выразил мнение, что дети должны участвовать в реальных жизненных взаимодействиях из-за потенциально негативных последствий социальных сетей.

Альбанезе предпочитает возрастной лимит в 16 лет, как он упоминал в различных интервью, обсуждая свой план. В этом году будет проведено испытание по внедрению и соблюдению этого нового правила с помощью системы верификации возраста в предстоящие месяцы.

Консервативный оппозиционный лидер Питер Даттон также поддержал эту идею, заявив: "По мере взросления детей они становятся более восприимчивыми к рискам социальных сетей".

Однако эксперты предостерегли от введения возрастного лимита, утверждая, что это не поможет детям из неблагополучных семей и что предложение преждевременно, так как парламентский отчет об influence digital networks on Australian society еще не опубликован. Даниэль Ангус, директор Центра исследований цифровых медиа в Квинслендском технологическом университете, выразил опасения, что закон может причинить "вред, предотвращая участие молодых людей в значимом, здоровом цифровом мире". Дети могут прибегнуть к менее регулируемым онлайн-платформам, добавил он.

"Социальные сети являются значительной частью жизни молодых людей", - заявила Саманта Шульц, социолог образования в Университете Аделаиды. Хотя и нужны регуляции, запрет молодым людям пользоваться социальными сетями упускает суть. Более насущная проблема - "регулировать безответственные социальные сети".

Кроме того, неясно, существуют ли надежные методы для введения такого запрета. Тоби Мюррей, адъюнкт-профессор информатики и информационных технологий в Университете Мельбурна, заметил: "Мы уже знаем, что существующие методы верификации возраста ненадежны, их можно обойти или они нарушают конфиденциальность пользователей".

Альбанезе подчеркнул ожидания родителей от политического вмешательства против онлайн-издевательств и вредного контента. "Эти технологические компании считают себя выше всех остальных", - сказал он в радиопередаче. "У них есть ответственность перед обществом, и они не оправдывают ее. Мы собираемся убедиться, что они это сделают".

Я не буду поддерживать полный запрет социальных сетей для детей из-за ненадежных методов верификации возраста и потенциального нарушения конфиденциальности пользователей. Вместо этого мы должны сосредоточиться на регулировании безответственных социальных сетей.

Поскольку продолжается дебаты о влиянии социальных сетей на детей, я не убежден, что повышение возрастного порога является единственным решением, учитывая потенциально негативные последствия, которые это может иметь для цифрового участия молодых людей.

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