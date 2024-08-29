- Августский ритм роста цен снижается до 1,9%.

Цены в Германии существенно замедлили свой рост. В августе потребительские цены выросли на 1.9% по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Федерального статистического управления. В частности, цены на энергоносители снизились по сравнению с прошлым годом, в то время как цены на услуги выросли выше среднего уровня.

Нагрузка на потребителей ослабевает. В июле было зафиксировано повышение потребительских цен на 2.3%, после 2.2% в июне и 2.4% в мае. Однако в августе цены снизились на 0.1% по сравнению с июлем. Базовая инфляция, исключая энергоносители и пищевые продукты, снизилась на 0.1 процентного пункта до 2.8%.

Экономисты предсказывали сдвиг в сторону стабильных цен в летние месяцы. Мюнхенский Институт Ifo прогнозирует инфляцию ниже 2% в Германии в ближайшие месяцы на основе опроса планов компаний по ценообразованию.

Расходы потребителей все еще не восстановились, несмотря на рост зарплат. Многие люди продолжают экономить. Согласно данным Федерального статистического управления, частное потребление снизилось на 0.2% во втором квартале по сравнению с предыдущим кварталом. Кроме того, потребительский настрой в августе ухудшился, согласно исследованию потребительского климата институтов GfK и NIM из Нюрнберга. Ожидания в отношении доходов и экономики, а также желание совершать покупки снизились, в то время как склонность к сбережению возросла.

В долгосрочной перспективе покупательная способность потребителей снизилась из-за волны инфляции. Хотя средний доход домашнего хозяйства вырос на 5.1% с 2022 по 2023 год, инфляция составила 5.9%. Инфляция резко ускорилась после российского нападения на Украину в начале 2022 года, в основном из-за роста цен на энергоносители.

Однако немецкие работники в основном компенсировали потерю покупательной способности в период высокой инфляции. Во втором квартале рост зарплат превысил рост потребительских цен в пятый раз подряд. Федеральное статистическое управление оценивает реальный рост зарплат во втором квартале в 3.1%.

В связи с сильным ростом зарплат частное потребление остается основной надеждой для немецкой экономики, которая сократилась на 0.1% во втором квартале. Экономисты ожидают лишь незначительного улучшения во втором полугодии. Немецкий федеральный банк ожидает лишь незначительный рост на 0.3% в текущем году.

Волна инфляции оставила свой след. Хотя крайне высокие темпы инфляции последних двух лет остались в прошлом, ведущие экономические исследовательские институты ожидают существенного замедления инфляции в Германии до 2.3% в годовом среднем значении - после 5.9% в 2023 году.

Однако потребители все еще чувствуют значительно возросшие цены при совершении покупок или посещении ресторанов. Цены на пищевые продукты выросли в среднем более чем на 30% за последние четыре года, согласно специальной оценке Федерального статистического управления за период с января 2020 года по май 2024 года.

Федеральная ассоциация центров потребителей даже считает цены на пищевые продукты загадочными, как заявила президент ассоциации Рамона Поп. Она требует нового наблюдательного пункта в Федеральном агентстве по сельскому хозяйству и продовольствию, который должен анализировать цены и затраты на пищевые продукты на соответствующих уровнях производства и торговли.

Если инфляция в Германии и еврозоне в целом снизится в течение года, это предоставит Европейскому центральному банку возможность снизить процентные ставки. В июне он впервые с начала волны инфляции снизил процентные ставки на 0.25 процентного пункта. В июле ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне и оставил открытой возможность снижения ставок на заседании совета 12 сентября. Рыночные ожидания в сентябре - снижение ставки ЕЦБ. Однако инфляция в еврозоне оставалась упрямо высокой: в июле она слегка возросла до 2.6%.

В принципе, ЕЦБ считает инфляцию 2.0% совместимой с стабильностью цен. Низкие ставки или даже снижение потребительских цен (дефляция) несут риск того, что компании и потребители отложат свои инвестиции и покупки, ожидая еще более низких цен, что может иметь негативные последствия для экономического роста.

Уведомление Destatis о реальных зарплатах за второй квартал 2024 года

Снижение потребительских цен в августе может облегчить жизнь для некоторых, так как это означает более низкую [Цену] на товары и услуги. Снижение базовой инфляции также может потенциально привести к снижению общих расходов на жизнь.

Несмотря на недавнее снижение потребительских цен, цены на пищевые продукты все еще показали тревожное [Цену] увеличение более чем на 30% за последние четыре года, согласно данным Федерального статистического управления.

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