Аудитор ЕС: Задержка в выплате помощи по коронавирусу

Европа ввела фонд COVID-19 в 2021 году для борьбы с последствиями пандемии. Главной особенностью является Учреждение по восстановлению и устойчивому развитию (УРУР), стоимостью 724 миллиарда евро. Этот фонд помогает государствам-членам ЕС вложить средства в передовые зеленые технологии и цифровые достижения. Однако есть условие - эти средства должны быть использованы к August 2026 года и подчиняются определенным условиям.

За два года до срока EU страны использовали лишь около одной трети выделенных средств и достигли только 30% своих целей, согласно аудитору Иване Малетич. Комиссия сообщила, что к февралю было распределено 225 миллиардов евро.

Малетич также отметила, что значительная часть средств выделена на нереалистичные мероприятия. Задержки указывают на то, что проекты, такие как инициативы по водороду в Италии или планы защиты от наводнений в Румынии, могут не быть завершены к установленному сроку. К сожалению, Еврокомиссия не может вернуть выделенные средства, так как этого не предусмотрено в регламенте.

Фонд EU помощи в основном исходит от инициативы президента Франции Эмманюэля Макрона, с последующей поддержкой бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель (ХДС). Еврокомиссия получает миллиарды заимствований на капитальном рынке и затем распределяет их среди стран-членов в виде грантов или кредитов.

Европейская комиссия, ответственная за распределение фонда COVID-19, сообщила, что к февралю было выделено 225 миллиардов евро. Несмотря на задержки во многих проектах, Еврокомиссия не может вернуть выделенные средства из-за действующих регламентов.

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