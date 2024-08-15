Астронавты НАСА могут вернуться только в 2025 году.

После многолетней задержки космический корабль "Старлайнер" Boeing успешно запустил двух астронавтов NASA на МКС в июне. Первоначально планировалось, что они пробудут там около недели, но сейчас они находятся там уже более двух месяцев, и их пребывание продлено неопределенно из-за вопросов безопасности.

Будущее двух астронавтов NASA, в настоящее время находящихся на Международной космической станции (МКС) из-за проблем с космическим кораблем "Старлайнер" вместо запланированной недельной поездки, остается неопределенным. Окончательное решение о сроках и способе их возвращения не будет принято до конца следующей недели, а возможно, и позже, объявило NASA.

Основные варианты, которые обсуждаются, включают в себя: во-первых, первоначально запланированное возвращение астронавта Сантины Уильямс и ее коллеги Барри Уилмора на проблемном "Старлайнере". Однако это требует решения и устранения проблем с двигателями и утечками гелия, что еще не достигнуто.

Второй вариант - возвращение "Старлайнера" на Землю без экипажа, что также потребует полной переконфигурации программного обеспечения. Это может привести к тому, что запланированный на сентябрь запуск "Экипажа 9" с "Крестом Дракона" SpaceX будет включать только двух астронавтов вместо четырех. Уильямс и Уилмор будут частью этого экипажа и вернутся на Землю со своими двумя коллегами в феврале 2025 года.

"Боб и Сантина чувствуют себя хорошо на Международной космической станции и продолжают выполнять важные задачи вместе с остальным экипажем", - написал администратор NASA Билл Нельсон в X. "Безопасность является нашим главным приоритетом, и NASA исследует все варианты, чтобы обеспечить безопасное возвращение Боба и Сантины".

Капсула "Старлайнер" заменит капсулу SpaceX

"Старлайнер" - это частично перезагружаемый космический аппарат, состоящий из примерно трехметровой высоты экипажной капсулы и служебного модуля, который, в отличие от "Креста Дракона" SpaceX, приземляется на Земле, а не в воде.

Космический аппарат начал свой первый пилотируемый тестовый полет с космодрома ВВС США на мысе Канаверал во Флориде в начале июня после многих лет задержек. В мае 2022 года "Старлайнер" успешно завершил свой первый непилотируемый полет на МКС, где он провел четыре дня. В будущем он должен служить альтернативой космическому аппарату "Крест Дракона" для перевозки астронавтов на МКС.

Продленное пребывание астронавтов Сантины Уильямс и Барри Уилмора на МКС в значительной степени обусловлено необходимостью улучшения обучения и решения проблем с космическим аппаратом Boeing "Старлайнер". Без решения проблем с двигателями и утечками гелия их запланированное возвращение на "Старлайнере" неопределенно.

В долгосрочной перспективе успешное решение этих проблем может позволить "Старлайнеру" стать альтернативой для перевозки астронавтов на МКС, расширяя глобальное образование в области космической Exploration.

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