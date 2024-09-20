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Астероид должен пройти мимо Земли в течение двух месяцев.

 and  Vladimir Milov
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Астероид должен пройти мимо Земли в течение двух месяцев.

Исторически Земля испытывала на себе многочисленные визиты небесных тел. Согласно предсказаниям ученых, астероид под названием "2024 PT5" должен будет кружить вокруг планеты в течение примерно восьми недель, начиная с конца сентября. Это любопытное событие будет иметь необычный поворот.

Земля готовится принять временного небесного спутника: астероид может пройти по траектории в виде подковы вокруг нашей планеты с 29 сентября по 25 ноября, как считают астрономы. После этого он покинет нас. "Очень впечатляюще" - так описала "2024 PT5" астробиолог Федерика Спото из Центра астрофизики Смитсоновского института для The New York Times.

Тем не менее, любителям созерцать небеса не стоит ждать, что две луны осветят ночное небо: "2024 PT5" слишком мал, чтобы его можно было увидеть без телескопа. Большинство астероидов проходят мимо Земли на значительном расстоянии, а прямое столкновение или образование кратера - редкость.

В отличие от других астероидов, "2024 PT5" имеет уникальную судьбу: он должен быть захвачен гравитацией Земли и существовать бок о бок с планетой в течение примерно восьми недель, как указано в "Записках исследований" Американского астрономического общества.

"2024 PT5" не космический мусор

"2024 PT5" был обнаружен с помощью наземных телескопов в начале августа. Астероид имеет диаметр около десяти метров. "Открытие '2024 PT5' служит напоминанием о том, что вокруг Земли кипит космическая жизнь", - сказал Спото. Интересной особенностью этого астероида является то, что он может оставаться в орбите Земли в течение двухмесячного оборота, как указано в "Записках исследований". Более того, он, скорее всего, является фрагментом, выброшенным из удара по Луне, как было предложено. Таким образом, временный "лунолет" может быть фрагментом настоящей Луны.

Скорее всего, это астероид класса Nysa, вращающийся вокруг Солнца, как и Земля, согласно Карлосу де ла Фуэнте Маркосу и Раулю де ла Фуэнте Маркосу из Университета Комплутенсе в Мадриде, как указано в "Записках исследований". В свете его траектории очень маловероятно, что это искусственный объект, такой как космический мусор.

Те, кто мечтает о добыче ресурсов в космосе, могут следить за небом в ближайшие месяцы: "Каждый раз, когда заходит речь об астероидной добыче, речь идет о мини-лунах", - объяснила Спото The New York Times.

Металлический астероид, вращающийся вокруг Земли, был бы желанной целью для горняков. И этот посетитель вернется! Подобные случаи, такие как "2022 NX1" в 1981 и 2022 годах, уже были зарегистрированы, как указано в "Записках исследований". Его возвращение назначено на 2051 год. "2024 PT5" должен вернуться на Землю в 2055 году.

Астероид "2024 PT5", который, как предсказывается, будет вращаться вокруг Земли в течение восьми недель, не просто проходящее небесное тело, а потенциальный временный "лунолет" из-за его возможного происхождения от Луны.

Несмотря на свой потенциальный статус, астрономы советуют, что для наблюдения "2024 PT5" потребуется телескоп, так как его небольшой размер в десять метров делает его незаметным для невооруженного глаза.

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