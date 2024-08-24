Ассоциация правоохранителей выступает с предупреждением на фоне слухов после инцидента в Солингене

Согласно Мертенсу, до сих пор нет четкой идентификации нападавшего. Описания свидетелей расходятся в некоторых аспектах. Он сказал: "Это не обязательно неожиданно, люди все еще находятся в шоке после происшествия". Мертенс подчеркнул необходимость сейчас работать полиции без помех.

Также Мертенс посоветовал воздержаться от спекуляций о возможной мотивации. "Нам нужно сначала разобраться со всем и поймать этого типа, прежде чем мы сможем спекулировать о его мотивах", - сказал он газете "Рейнская почта". На данный момент у нас есть только количество жертв, тяжесть травм и инцидент с ножом, добавил Мертенс.

В пятницу вечером неизвестный individуал устроил резню с ножом на городском фестивале в центре Солінгена. Согласно сообщениям полиции, трое человек погибли, и к утру субботы восемь человек получили ранения, пятеро из них тяжелые. Нападавший все еще на свободе, и полиция работает над его поимкой.

Мертенс еще раз подчеркнул важность сосредоточиться на поимке нападавшего, сказав: "Нам нужно найти человека, ответственного за нападение, прежде чем мы сможем углубиться в его намерения". Несмотря на отсутствие информации о мотиве, расследование инцидента с ножом продолжается полным ходом.

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