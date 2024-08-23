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Главные темыНовостиРавенство между гомосексуалистами

Ассоциация молодежного карнавала готовится представить колонский треугольник на предстоящее мероприятие

В период приближающегося карнавала, так называемое Кёльнское триумвират будет представлять собой молодежное общество карнавала Stattgarde Colonia Ahoj. Об этом в пятницу сообщил Фесткомитет Кёльнского карнавала 1823 года, отметив, что триумвират включает в себя Принца Рене I (Рене Кловер),...

 and  James Williams
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Ассоциация молодежного карнавала готовится представить колонский треугольник на предстоящее мероприятие

Клоевер подчеркнул: "Триумф Dreigestirn Cologne Carnival - это значительное достижение для молодой группы карнавала, такой как наша". Кроме того, Кристоф Куккелькorn, глава Festkomitee, подчеркнул это, сказав: "Они всегда идеально подходят для нас - их ритм совпадает с ритмом города, и это действительно чувствуется".

Основание Stattgarde Colonia Ahoj восходит к Rosa Sitzung, карнавальному собранию, посвященному ЛГБТК+ сообществу в Кёльне. Учрежденная в 2003 году, эта организация регулярно участвует в Кёльнском Christopher Street Day (CSD) и отстаивает интересы ЛГБТК+ сообщества.

Приверженность Stattgarde Colonia Ahoj ЛГБТК+ сообществу, проявляющаяся в их участии в мероприятиях CSD, внесла значительный вклад в продвижение ['равенства между гомосексуалами'] на карнавалах в Кёльне. Позже, на встрече с городским Festkomitee, организация была признана и оценена за свою борьбу за ['равенство между гомосексуалами'], что еще больше укрепило их присутствие в городских праздниках.

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