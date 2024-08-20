Аргентина введет карантин для грузового судна после появления симптомов попокса у одного из членов экипажа.

Представитель отдела здравоохранения страны сообщил CNN, что расследование будет проведено агентством здравоохранения на границе, которое связалось с командой судна и ожидает их прибытия к причалу.

По прибытии медицинские работники войдут на судно, чтобы определить, совпадают ли симптомы членов экипажа с симптомами оспы обезьян. Если да, то будут взяты образцы для анализа. Вся команда будет изолирована до получения результатов теста.

В настоящий момент министерство не сообщает точного числа лиц, находящихся на борту либерийского судна под названием "Ина-Лотте".

6-го числа этого месяца министерство предложило усилить меры здравоохранения на границах Аргентины, всего через несколько дней после объявления Всемирной организацией здравоохранения глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за вспышек оспы обезьян в некоторых африканских регионах.

Различные латиноамериканские страны, такие как Колумбия, Эль-Сальвадор, Венесуэла и Мексика, также объявили о схожих инициативах по мониторингу.

Более смертоносный штамм вируса, кlade Ib, быстро распространяется по Демократической Республике Конго и уже затронул по меньшей мере четыре ранее не затронутые африканские страны.

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Объявление Всемирной организации здравоохранения о глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за вспышек оспы обезьян побудило к дискуссиям о укреплении мер здравоохранения на границах по всему Американскому континенту. Американский континент, включая страны, такие как Аргентина, присоединился к усилиям других регионов мира по управлению этой проблемой.

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