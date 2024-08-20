Арахинид изменяет коммуникационные сигналы светлячки.

Определённый вид паука использует мигающие огни пойманных самцов светлячков, чтобы привлечь больше этих насекомых. Манипулируя вспышками света пойманных самцов светлячков вида Abscondita terminalis, паук воспроизводит типичные сигналы вспышек самки, тем самым привлекая больше самцов, как было задокументировано в журнале "Current Biology".

Светлячки общаются с помощью световых сигналов, которые они испускают из своих прозрачных брюшных областей. Самцы вида Abscondita terminalis производят несколько вспышек, используя два прозрачных поля, чтобы привлечь самок, в то время как самки производят одиночные вспышки с одним полем, чтобы привлечь самцов.

Накопление большего количества самцов

Команда исследователей, возглавляемая Дайцином Ли из Хубэйского университета в Ухане, наблюдала, что очень немногие самки светлячков попадаются в паутины вида Araneus ventricosus в их естественной среде обитания. При более близком рассмотрении они обнаружили, что самцы светлячков вида Abscondita terminalis часто попадаются в паутину, когда паук присутствует. Более того, сигналы этих пойманных самцов очень похожи на сигналы самок, так как они испускают только одиночные импульсы от одного прозрачного поля.

Обман для полного желудка

Согласно исследованию, частота поимки насекомых в таких паутинах значительно выше. Ученые подозревают, что пауки сознательно меняют систему сигналов светлячков. Неясно, является ли яд паука или сам укус причиной этих изменений в рисунке вспышек.

Уже было установлено, что пауки оставляют остатки ранее пойманной добычи в своих паутинах, которые затем служат приманкой для привлечения большего количества насекомых. Команда, возглавляемая Дайцином Ли, предполагает, что может быть множество других случаев, когда хищники манипулируют поведением своей добычи для собственной выгоды.

Светлячки на самом деле не горят

Кстати, термин "светлячок" несколько вводит в заблуждение: на самом деле они жуки и не испускают тепло или свет в результате горения. Физически свет генерируется аналогично LED. Однако в LED электрический ток обеспечивает энергию, в то время как у светлячков энергию генерируют химические реакции.

Другие животные, такие как некоторые виды мух, также известны тем, что эксплуатируют сигналы светлячков для собственной выгоды. Например, самцы жуков-стрекоз мimicry flash patterns самок светлячков, чтобы привлечь самцов, что в конечном итоге приводит к гибели обманутых насекомых.

Кроме того, другие виды пауков, такие как паук-ткач аргиопа, известны тем, что используют остатки добычи в качестве приманки-обманки, привлекая больше насекомых в паутину и увеличивая шансы поймать других животных, в том числе и других видов светлячков.

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