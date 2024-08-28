Анализ правительства по урожаю сельскохозяйственных угодий: значительное снижение урожая из-за климатических изменений

Проблемы начались с посевной кампании, которая была отрицательно afected excessive rainfall, как отметил министерство. Это привело к снижению площади, посвященной злакам, на 5,7%, до 5,27 миллиона гектаров. Площадь, посвященная рапсу, также уменьшилась на 7,3%, до 1,09 миллиона гектаров. Предварительная оценка урожая рапса составляет 3,6 миллиона тонн, что на 14,3% меньше, чем в previous year.

В общем, "моклая осень 2023 года, самая жаркая весна 2024 года с поздними заморозками, повсеместные наводнения и влажное лето, отмеченное многочисленными сильными штормами, повлияли на урожаи", - заявил министерство. Несколько "метеорологических аномалий" также повлияли на выращивание картофеля, а также на региональном уровне на производство фруктов и вина.

Данные, представленные, "указывают на то, что климатический кризис затронул сельское хозяйство", заявил федеральный министр сельского хозяйства Cem Özdemir (Зеленые). "Климатический кризис увеличивает частоту и продолжительность экстремальных погодных явлений, он затрудняет production и все больше угрожает культурам". В результате: "борьба с климатом equally essential для защиты наших культур".

Предварительная оценка German Farmers' Association была представлена на прошлой неделе и показала "разочарование" этим годом урожая. Президент ассоциации Joachim Rukwied обвинил tanto climate change, как и "частично идеологические" политики федерального правительства, которые ограничивают использование удобрений и пестицидов.

Несмотря на трудности, с которыми сталкивается сельское хозяйство в различных секторах, немецкие farmers по-прежнему пытаются заработать. Однако доход от культур в этом году, как ожидается, упадет из-за воздействия climate change и экологических политик.

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