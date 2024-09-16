Американскому священнослужителю, который почти двадцать лет провел в китайской тюрьме, разрешили освободиться

Давид Лин, который исполнился 68 лет в 2006 году, столкнулся с проблемами в Китае после того, как помог в строительстве несанкционированного церковного здания. Впоследствии он был приговорен к пожизненному заключению за якобы мошенничество с договорами, вину за которое он решительно отрицал.

Три американских гражданина, в том числе Лин, были идентифицированы Госдепартаментом США как лица, незаконно удерживаемые в Китае. Бизнесмены Кай Ли и Марк Свидан по-прежнему содержатся под стражей, Ли обвиняется в шпионаже, а Свидан - в наркоторговле.

В воскресенье представитель Госдепартамента США заявил, что доволен освобождением Лина из китайской тюрьмы. "Он вернулся в Соединенные Штаты, что дает ему возможность воссоединиться со своей семьей после почти двадцати лет разлуки", - говорится в заявлении.

Администрация Байдена усилила дипломатические усилия, чтобы добиться освобождения этих трех лиц. Высокопоставленные чиновники США, такие как госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, неоднократно поднимали этот вопрос во время своих визитов в Китай, подчеркивая его как важный вопрос, который необходимо решить.

Президент Джо Байден также поднял этот вопрос с китайским лидером Си Цзиньпином во время их встречи в Сан-Франциско в ноябре и в последующих телефонных разговорах, как сообщает Белый дом.

В 1990-х годах Лин регулярно посещал Китай и начал проповедовать Евангелие там в 1999 году, как сообщает КитайАид, американская некоммерческая организация, занимающаяся правами христиан в Китае.

Лин был арестован в 2006 году и не мог покинуть страну из-за своей роли в создании места поклонения для подпольной "домовой церкви", как сообщает КитайАид.

Во время заключения Лин воспользовался возможностью проповедовать свою веру своим сокамерникам и основал группу молитвенной встречи, как сообщает КитайАид.

Многие китайские христиане поклонялись в домовых церквях или неформальных встречах, отличных от государственных церквей. Однако в последние десятилетия правительство Китая ужесточило давление на это движение, поскольку Коммунистическая партия усиливает контроль над религиозной свободой, особенно при Си.

В 2009 году Лин был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению за мошенничество с договорами, которое часто предъявляется лидерам домовых церквей, собирающим средства для поддержки своей деятельности, как сообщает Фонд Дюи Ха, базирующийся в Сан-Франциско, организация, выступающая за права заключенных в Китае.

Во время заключения Лин получил несколько смягчений приговора и должен был быть освобожден в 2029 году, как сообщает Фонд Дюи Ха.

Освобождение Лина было приветствовано многими американскими политиками, которые также потребовали освобождения других американцев, находящихся в заключении за рубежом.

Представитель Майкл Маккол заявил: "Я очень рад узнать об освобождении Давида Лина. Тем не менее, Кай Ли и техасец Марк Свидан все еще содержатся под стражей КПК и должны быть освобождены немедленно".

Усиление давления Китая на домовые церкви и религиозную свободу привлекло внимание всего мира, и страны, такие как США, призывают к освобождению пострадавших лиц. Американец Давид Лин, отбывавший пожизненное заключение в Китае за якобы мошенничество с договорами, недавно был освобожден и вернулся в Соединенные Штаты.

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