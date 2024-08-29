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Американские чиновники препятствуют запуску ракеты SpaceX

Ракета-носитель Falcon 9 взлетает и рассыпается

 and  Ksenia Johnson
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Удачно развернута Falcon 9, но попытка посадки не состоялась.
Удачно развернута Falcon 9, но попытка посадки не состоялась.

Американские чиновники препятствуют запуску ракеты SpaceX

Falcon 9, ключевой игрок в международных космических миссиях, столкнулся с проблемами. После неудачной посадки в июле, вызвавшей неполадки в двигателе, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) ввело запрет на все запуски ракет Falcon 9 SpaceX. По словам FAA, расследование инцидента, произошедшего в среду, необходимо для обеспечения безопасности. Ранее непилотируемый Falcon 9, принадлежащий космической компании Илона Маска, успешно запустил спутники для интернет-сервиса Starlink Маска на орбиту. Однако первая ступень ракеты-носителя столкнулась с проблемами во время попытки посадки на плавучую платформу и в итоге врезалась в море.

Обычно Falcon 9 отличается высокой надежностью. Однако в июле SpaceX столкнулась с 15-дневным запретом на запуски из-за проблем с двигателем примерно через час после запуска. Эта неисправность привела к тому, что 20 спутников для интернет-сервиса Starlink Маска не были выведены на орбиту и были уничтожены при входе в атмосферу. После расследования Маск заявил, что основной проблемой была утечка жидкого кислорода из-за трещины в линии, прикрепленной к датчику давления.

Falcon 9 является основной рабочей лошадкой SpaceX и часто используется NASA для своих космических миссий. Перед инцидентом в июле последняя проблема произошла в сентябре 2016 года, когда Falcon 9 взорвался на стартовой площадке. После этого было проведено 367 успешных запусков, что закрепило позиции SpaceX как лидера отрасли. По словам Тома Мульера, бывшего вице-президента по системам двигателей и разработчиком двигателей в SpaceX, "мы знали, что эта удивительная серия когда-нибудь закончится". Однако он выразил оптимизм в отношении способности команды устранить проблему и возобновить нормальные операции.

Услуги SpaceX используются многими странами и космическими организациями для запуска спутников и перевозки астронавтов. SpaceX обеспечивает доставку астронавтов и грузов на Международную космическую станцию (МКС) от имени NASA. Кроме того, SpaceX планирует доставить двух астронавтов на Землю в 2022 году, которые были запущены в орбиту с помощью проблемного космического корабля Boeing в начале июня и с тех пор находятся на МКС. По оценкам экспертов, стоимость SpaceX составляет около 200 миллиардов долларов.

Несмотря на трудности, SpaceX уделяет большое внимание образованию и инновациям в области аэрокосмической промышленности. Компании Илона Маска, в том числе SpaceX, часто сотрудничают с университетами, чтобы предоставить студентам, заинтересованным в космической технологии, возможности стажировки и научных исследований.

В дальнейшем будет важно устранить причины этих инцидентов путем тщательного анализа и подходов, основанных на образовании, чтобы сохранить доверие общественности и обеспечить безопасность будущих миссий.

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