Активисты, выступающие за мир, в Австралии столкнулись с сотрудниками правоохранительных органов во время военной выставки.

Полицейским было непросто справиться с толпой из примерно 1200 человек, которые пытались помешать людям войти на международную выставку сухопутных войск в центре Мельбурна.

Трехдневное мероприятие представляет собой площадку для обмена опытом между экспертами в области обороны и демонстрирует военную технику, грузовики, полуавomaticское оружие и разное вооружение.

Беспорядки начались в то время, когда международные конфликты вызвали неприязнь к оружейной промышленности и ее доходам во многих странах.

Полиция Виктории сообщила об аресте 33 человек за правонарушения, такие как физическое нападение, поджог, препятствование движению и нападение на полицейского.

Некоторые демонстранты бросали в полицию навоз от лошадей, камни и фрукты, как сообщили представители полиции Виктории и СМИ.

24 полицейских обратились за медицинской помощью, согласно заявлению представителя полиции, который также отметил, что хотя на полицейских лошадей также было совершено нападение, они не получили серьезных травм.

Участники толпы, многие из которых размахивали палестинскими флагами и скандировали про-палестинские лозунги, требовали прекращения военных действий, как сообщает CNN affiliate 9 News, в то время как австралийские СМИ описывают это как крупнейшую демонстрацию в городе за годы.

Организация, стоящая за протестами, Disrupt Land Forces, заявила в открытом заявлении, что они "неоднократно выступают против прославления смерти, разрушения и геноцида, осуществляемого с помощью оружия, разработанного на этом континенте и представленного на Land Forces."

Группа потребовала прекратить финансирование "государств, участвующих в геноциде и военной репрессии", в том числе Израиля.

По данным министерства здравоохранения в анклаве, более 40 000 палестинцев погибли в Газе с тех пор, как Израиль начал свою войну против ХАМАС. Правительство Израиля клялось отомстить ХАМАСу после того, как группа атаковала 7 октября, что привело к гибели 1200 израильтян и захвату 250, согласно израильским властям.

Демонстранты обрушились на посетителей

Демонстранты освистывали тех, кто входил на выставку в среду, как сообщает 9 News.

"Мы хотим сделать неприятным для этих людей вход и заключение многомиллионных контрактов или продажу оружия, которое будет использоваться для совершения геноцида в Палестине и других частях мира", - сказала протестующая Натали Фарах 9 News.

Премьер-министр штата Виктория Джасинта Аллан резко осудила любые протестующие, угрожающие или использующие насилие против полицейских.

"Они выполняют свою работу по обеспечению безопасности сообщества. Они заслуживают уважения от тех, кто участвует в протесте", - сказала Аллан австралийскому общественному вещателю, ABC.

Примерно 1000 предприятий из 31 страны, как ожидается, примут участие в выставке, согласно веб-сайту мероприятия.

Беспорядки привели к заторам на дорогах в центре Мельбурна. Полиция закрыла несколько основных дорог и порекомендовала водителям избегать определенных частей города, как сообщает Reuters.

Премьер-министр Энтони Альбанизе сказал, что люди имеют право демонстрировать, но должны делать это мирно.

"Вы не выражаете протест против оборонного оборудования, нападая на полицию. У них есть работа, и наших полицейских нужно уважать всегда", - сказал Альбанизе CNN affiliate Channel 7.

Эксперт по обороне Бек Шримптон из Австралийского института стратегической политики сказал ABC Radio National перед началом конференции в среду, "Несправедливо мазать всех одной краской геноцида."

"Мир не такой, каким бы мы хотели его видеть, и он не мирное и стабильное место в настоящее время. Мероприятия такого рода жизненно важны для защиты нашей нации и наших национальных интересов", - сказала Шримптон.

Однако некоторые местные политики поддержали демонстрантов.

Габриэль де Виетри, член Викторианских зеленых в парламенте штата, заявила: "Правительство штата превращает наш город в выставку военной техники, тратит миллионы на защиту прибылей от геноцида."

"Мы призывали их отменить Land Forces, но они не послушали. Препятствие - все, что у нас осталось", - написала де Виетри на X.

Викторианские зеленые потребовали независимого расследования применения силы полицией Виктории во время протестов, как сообщает пост лидера группы на X.

Австралия является участником международной выставки Land Forces, демонстрирующей военное оборудование и привлекающей глобальных экспертов в области обороны. Несмотря на то, что мероприятие представляет собой различные оборонные достижения, протесты против доходов оружейной промышленности и воспринимаемого прославления насилия вспыхнули по всему миру.

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