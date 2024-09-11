Агрессивные инициации знаменуют начало телевизионного спора между Харрисом и Трампом.

Харрис объявила, что Трамп виновен в "самой значительной здравоохранительной катастрофе за столетие и самой серьезной угрозе нашей демократии со времен окончания Гражданской войны". После этого внимание, как ее, так и президента Байдена, сосредоточилось на исправлении предыдущих ошибок "Дона".

Однако Трамп вновь назвал Харрис "марксисткой" и заявил, что у нее нет четкой стратегии. Он осудил план, принятый от президента Байдена, сказав: "Это всего лишь четырехстрочное утверждение, заявляющее, что мы попытаемся облегчить налоговую нагрузку". В ответ на заявления "Харрис" Трамп неоднократно называл их ложью.

Трамп продолжил критиковать вице-президента Харрис, назвав ее план по налогам четырехстрочным утверждением. Его критика в адрес политики Харрис усилилась, когда он назвал их ложью.

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