Агентство здравоохранения ЕС: Европа должна подготовиться к увеличению числа случаев Mpox

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила самый высокий уровень тревоги в среду из-за распространения нового варианта моксопоскриза 1b в нескольких африканских странах. В четверг Швеция сообщила о первом случае заражения вирусом варианта 1b в Европе, который был связан с путешественником, вернувшимся из пораженной части Африки.

Европейское агентство по контролю за заболеваемостью (ECDC) призвало страны-члены ЕС в пятницу подготовиться к дальнейшим инфекциям. Вероятность появления более "импортированных" случаев "очень высока", и риск для населения ЕС возрос из-за быстрого распространения вируса в Африке, пояснила директор ECDC Памела Ренди-Вагнер.

В Пакистане пока неясно, какой вирусный штамм связан с данным случаем. Это "первый подтвержденный случай моксопоскриза в этом году", - заявил представитель здравоохранения в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Болезнь, известная в течение десятилетий как осповакцина, может передаваться от животных к людям через тесный контакт, такой как половой контакт. Эксперты особенно обеспокоены штаммом вируса 1b, циркулирующим в Демократической Республике Конго и некоторых других африканских странах. На данный момент правительство Конго сообщило о 548 смертельных случаях и более 15 600 подозрительных инфекций.

Подтвержденный случай в Швеции показывает, насколько тесно связаны разные регионы мира, пояснил региональный офис ВОЗ в Европе. Важно не навешивать ярлыки на определенные страны, регионы или путешественников в связи с вспышкой моксопоскриза: "Ограничения на поездки и закрытие границ не работают и должны избегаться", - подчеркнула ВОЗ.

Китай объявил в пятницу о ужесточении контроля на границах из-за моксопоскриза. Теперь люди, въезжающие из пораженных стран, должны проходить медицинский осмотр по прибытии. Транспортные средства, контейнеры и товары из пораженных районов будут дезинфицироваться при импорте.

Изначально моксопоскриз поражал животных, а вирус передавался людям через потребление зараженного мяса. Симптомы включают кожные поражения, напоминающие оспу, лихорадку и мышечные боли.

Существуют эффективные вакцины против моксопоскриза. Хотя они широко использовались в западных странах во время волны инфекций 2022 года, они все еще мало доступны в Африке. Производитель вакцины Bavarian Nordic в настоящее время имеет запас из 500 000 доз и готова производить до 10 миллионов доз к 2025 году. Bavarian Nordic также якобы подала заявку в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на одобрение вакцины для использования у детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Члены ЕС были проинформированы агентством ЕС по контролю за заболеваемостью (ECDC) о необходимости подготовиться к потенциальным дальнейшим инфекциям варианта моксопоскриза 1b, поскольку риск для населения ЕС возрос из-за быстрого распространения вируса в Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддержала это мнение, подчеркнув, что ограничения на поездки и закрытие границ неэффективны в борьбе с вспышкой моксопоскриза и должны быть избегаемы.

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