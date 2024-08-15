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Аэропорты Кельна/Бонна и Нюрнберга временно парализованы из-за климатических протестов

Активисты, стоящие за защиту климата из группы 'Последнее поколение', цимарно прекращали работу в аэропортах Кельн/Бонн и Нюрнберг в четверг утром. Операции возобновились через примерно полтора часа в обоих аэропортах. Также проходили протесты в Берлине и Штутгарте, но без ограничений...

 and  Ann Bradley
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Аэропорты Кельна/Бонна и Нюрнберга временно парализованы из-за климатических протестов

Последнее Поколение объявило, что протесты были частью глобальной кампании и потребовали соглашения о поэтапном отказе от ископаемого топлива. Группа подчеркнула, что во время акций взлетно-посадочные полосы не были нарушены.

Аэропорт Кёльн/Бонн заявил, что в четверг утром около 06:00 неизвестные приклеили себя к таксирующей дорожке. Федеральная и земельная полиция, а также пожарные и службы безопасности аэропорта немедленно отреагировали. В результате было отменено восемь взлетов и восемь посадок, а также произошли задержки.

Согласно федеральной полиции Северного Рейна-Вестфалии, к таксирующей дорожке приклеились два человека. В общей сложности были найдены три неизвестных и дыра в заборе, ведущая к внешней территории. Двое жителей Кёльна были взяты под стражу.

В Нюрнбергском аэропорту было шесть задержек, одно отклонение и одна отмена рейса, как сообщается. Полиция арестовала двух человек, которые приклеили себя к таксирующей дорожке, ведущей к взлетно-посадочной полосе, как заявил представитель агентства новостей AFP.

В берлинском аэропорту Бранденбург двое человек приклеили себя, как подтвердила федеральная полиция Берлина. Они были взяты под стражу и обвинены в незаконном проникновении. Операции не были нарушены ни разу.

Аэропорт Штутгарта сообщил, что двое человек заблокировали таксирующую дорожку. Они были "немедленно задержаны полицией и службами безопасности". Как объяснили в полиции Реутлингена, это были две женщины в возрасте 23 и 27 лет. Они проникли на территорию, повредив внешний забор в районе грузового центра аэропорта.

Там они приклеили себя к дорожке, удаленной от взлетно-посадочной полосы. От них отлепили пожарные аэропорта, и двух женщин временно задержали. Начаты расследования.

Климатические активисты из группы уже проводили демонстрации в нескольких аэропортах Германии в последние недели. В результате в Франкфурте-на-Майне временно приостановили работу аэропорта. На прошлой неделе полиция обыскала квартиры активистов в Баден-Вюртемберге, Берлине, Саксонии и Саксонии-Анхальт. Их подозревают в подозрении в вымогательстве, совместном умышленном повреждении собственности и незаконном проникновении.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (СДПГ) осудила протесты в четверг как "опасные и глупые". "Були не только рискуют своими жизнями, но и подвергают опасности других", - написала она в онлайн-службе X.

Заместитель председателя фракции Союза в бундестаге Ульрих Ланге (ХСС) заявил: "Наши аэропорты должны быть лучше защищены, а также должны быть жесткие и быстрые наказания для климатических преступников".

Директор ассоциации аэропортов ADV Ральф Бейзель описал протесты климатических активистов как "координированный акт криминального вымогательства". Он заявил, что "эти преступления должны быть последовательно наказаны судом".

Глобальная кампания против ископаемого топлива также достигла аэропортов, как свидетельствуют протесты в различных местах. В ответ на эти действия неизвестные приклеили себя к таксирующим дорожкам в нескольких аэропортах, что привело к сбоям и отменам рейсов.

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