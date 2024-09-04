Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиУбежище

Администрация Мерца установила лимит на предоставление убежища к вторнику.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута

Администрация Мерца установила лимит на предоставление убежища к вторнику.

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) должен воспользоваться своими исполнительными полномочиями в отношении возражений и проинформировать скептиков внутри своей коалиции: "Это можно сделать, мы это осуществим." Мерц подчеркнул: "Затем у нас назначена встреча на следующую среду, и мы можем погрузиться в это во время Бундестага на следующей неделе." Это считается протянутой рукой Союза.

На день раньше делегаты Союза и правительственные чиновники вели переговоры о совместной реализации масштабной реформы законодательства о беженцах и иммиграции, с целью снизить нелегальную иммиграцию. Катализатором этого плана стал Мерц после нападения в Солingen.

Союз требует отказов на границе в качестве условия для совместной реформы. Федеральное правительство согласилось на правовую экспертизу. Однако Мерц выразил недовольство этим шагом. "Нет необходимости в дальнейшей экспертизе; решение должно быть принято", - сказал лидер ХДС.

Мерц иронично прокомментировал формат консультаций по беженцам накануне: на самом деле, Союз предложил узкий круг и привел четырех представителей tanto на федеральном, как и на уровне земель в встречу. Однако федеральное правительство "явилось с 50 людьми", - заметил Мерц.

"Их недоверие так глубоко, что им нужно явиться в полной силе, чтобы просто вести разумный диалог с оппозицией", - сказал Мерц, наблюдая за коалицией трафика. "Каждому нужно было сесть, чтобы следить за другими", - продолжил он. "Они действительно считают, что соглашение может быть достигнуто в такой группе?" - добавил Мерц.

Мерц предложил потенциальное решение для реформы законодательства о беженцах, предложив, чтобы федеральное правительство сосредоточилось на принятии решений, а не на дальнейших экспертизах для отказов на границе. При этом он выразил озабоченность по поводу избыточного числа правительственных представителей на встречах по консультациям по беженцам, считая, что такое большое присутствие создает среду, которая может помешать продуктивному диалогу и соглашению. Это могло бы потенциально способствовать более эффективному решению ситуации с просителями убежища.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

США налагают финансовые санкции на российскую телекомпанию RT за вмешательство в избирательные процессы
Главные темы

США налагают финансовые санкции на российскую телекомпанию RT за вмешательство в избирательные процессы

Соединенные Штаты накладывают штрафы на десять сотрудников и две аффилированные организации государственного телеканала России RT, утверждая, что они участвуют в вмешательстве в текущие выборы президента США. Об этом сообщило министерство финансов в Вашингтоне в среду.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
В густонаселенном городе Лaqос, столице Нигерии, пластиковые отходы являются главным экологическим...
Главные темы

Примерно 57 миллионов метрических тонн пластиковых отходов попадают в окружающую среду.

Примерно 57 миллионов метрических тонн пластиковых отходов попадают в окружающую среду. Вопрос загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами, созданными человеком, является глобальной проблемой, с ежегодным попаданием в окружающую среду примерно 57 миллионов тонн таких отходов. Анализ, опубликованный в журнале "Природа", показывает, что более двух третей этих отходов происходит из

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Твердая приверженность: Müller-Hummels заключает сделку с AS Roma
Главные темы

Твердая приверженность: Müller-Hummels заключает сделку с AS Roma

Последние недели сопровождались спором о дальнейших планах бывшего национального футболиста Матса Хуммельса. Теперь это подтверждено: Победитель чемпионата мира 2014 года переходит в Рим.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Роль лидера Маргариты Симонян также подпала под санкции.
Политика

США налагают санкции на Россию за вмешательство в ее выборы

США налагают санкции на Россию за вмешательство в ее выборы Согласно Министерству юстиции США, российская вещательная корпорация RT использует продвинутые технологии, такие как искусственный интеллект и глубокие фейки, для распространения вводящей в заблуждение информации среди американских граждан, в чем они твердо убеждены. В результате вещатель faces серьезные штрафы перед предстоящими

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Ошибочная личность Анна Сорокин участвует в конкурсе "Давайте танцевать" в США
Общество

Ошибочная личность Анна Сорокин участвует в конкурсе "Давайте танцевать" в США

Ошибочная личность Анна Сорокин участвует в конкурсе "Давайте танцевать" в США Шарлатанка Анна Сорокина, известная как "Сoho-обманщица", годами притворялась богатой немецкой наследницей, пробираясь в высшее общество Нью-Йорка и получая доступ к ценным вещам. В конце концов, она была поймана и отправлена в тюрьму, но даже находясь

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Неожиданно стойкий, смерч потряс рекорды пожарной охраны
Федеральные земли Германии

Сильные ливни приводят к сильным наводнениям и обрушенным деревьям

В Бремене и Ольденбурге проливные дожди приводят к хаосу. Дороги и подземные переходы затоплены, деревья вырваны с корнем. Пожарная служба работает без перерыва.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
MSC должен усилить свои собственные операции по обращению с контейнерами по мере получения доступа...
Экономика

Избиратели принимают решение о включении MSC в портовые операции HHLA.

Избиратели принимают решение о включении MSC в портовые операции HHLA. С большинством в две трети SPD и Зеленые в Гамбурге разрешили крупнейшей в мире судоходной компании MSC войти в HHLA в качестве оператора порта. Цель - стабильность обработки грузов. Профсоюзы решительно осудили сделку, назвав ее "серьезной ошибкой". Парламент

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно