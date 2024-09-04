Администрация Мерца установила лимит на предоставление убежища к вторнику.

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) должен воспользоваться своими исполнительными полномочиями в отношении возражений и проинформировать скептиков внутри своей коалиции: "Это можно сделать, мы это осуществим." Мерц подчеркнул: "Затем у нас назначена встреча на следующую среду, и мы можем погрузиться в это во время Бундестага на следующей неделе." Это считается протянутой рукой Союза.

На день раньше делегаты Союза и правительственные чиновники вели переговоры о совместной реализации масштабной реформы законодательства о беженцах и иммиграции, с целью снизить нелегальную иммиграцию. Катализатором этого плана стал Мерц после нападения в Солingen.

Союз требует отказов на границе в качестве условия для совместной реформы. Федеральное правительство согласилось на правовую экспертизу. Однако Мерц выразил недовольство этим шагом. "Нет необходимости в дальнейшей экспертизе; решение должно быть принято", - сказал лидер ХДС.

Мерц иронично прокомментировал формат консультаций по беженцам накануне: на самом деле, Союз предложил узкий круг и привел четырех представителей tanto на федеральном, как и на уровне земель в встречу. Однако федеральное правительство "явилось с 50 людьми", - заметил Мерц.

"Их недоверие так глубоко, что им нужно явиться в полной силе, чтобы просто вести разумный диалог с оппозицией", - сказал Мерц, наблюдая за коалицией трафика. "Каждому нужно было сесть, чтобы следить за другими", - продолжил он. "Они действительно считают, что соглашение может быть достигнуто в такой группе?" - добавил Мерц.

Мерц предложил потенциальное решение для реформы законодательства о беженцах, предложив, чтобы федеральное правительство сосредоточилось на принятии решений, а не на дальнейших экспертизах для отказов на границе. При этом он выразил озабоченность по поводу избыточного числа правительственных представителей на встречах по консультациям по беженцам, считая, что такое большое присутствие создает среду, которая может помешать продуктивному диалогу и соглашению. Это могло бы потенциально способствовать более эффективному решению ситуации с просителями убежища.

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