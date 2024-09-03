Административный орган ведет диалог с ЕС и различными странами по вопросам миграционных правил.

Альянс считает, что пакет размышлений администрации светофора неадекватен. Они выступают за большее количество отказов в предоставлении убежища беженцам на немецких границах, а также за большее количество депортаций и более строгие правовые меры. Руководящая фигура FDP,Christian Lindner, кажется, в целом открыт для таких предложений. В то же время, Зеленые предлагают отличать преступников от тех, кто готов ассимилироваться.

Альянс рассматривает возможность сотрудничества с ХСС для выдвижения более широких реформ в области регулирования дорожного движения. В свете своей позиции по вопросу беженцев они, скорее всего, будут выступать за позицию ХСС по укреплению процедур предоставления убежища на немецких границах.

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