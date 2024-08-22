- Административный орган стремится защитить Meyer Werft

Канцлер Олаф Шольц гарантирует помощь судостроительной верфи Meyer Werft, находящейся в трудном положении, с участием федерального правительства. Подробности еще обсуждаются. На встрече на верфи в Папенбурге, Нижняя Саксония, Шольц, политик от СДПГ, заявил: "Федеральное правительство готово внести свой вклад в решение этой проблемы". Он подчеркнул: "Meyer Werft - это ценный актив, который мы не оставим". Статус Германии как третьей по величине экономики мира зависит от сильного морского сектора.

Шольц в настоящее время ведет переговоры с банками о финансировании новых заказов на суда. Он также упомянул консультации с Бундестагом и обсуждения с Европейской комиссией. Однако Шольц ожидает сотрудничества от всех заинтересованных сторон, заявив: "Судостроение в Папенбурге и прилегающая территория имеют многообещающее будущее". Он не раскрыл подробности плана спасения.

Финансовые трудности

Коллапс индустрии туризма во время пандемии вынудил Meyer Werft продлить контракты с клиентами по соглашению. Однако эти контракты не предусматривают корректировку цен в связи с ростом стоимости сырья и энергии. В результате банки больше не считают кредитоспособность компании приемлемой.

Промежуточное финансирование строительства судов является необходимым, так как 80% стоимости оплачивается только при Delivery of the ship. К 2027 году Meyer Werft прогнозирует, что ей потребуется почти 2,8 миллиарда евро.

Процветающие заказы

Несмотря на финансовые трудности, у Meyer Werft полные заказы. Недавно компания получила свой крупнейший заказ на четыре круизных судна для корпорации Disney в США. Также началось строительство конвертеров, необходимых для передачи ветровой энергии с моря на землю.

Прекращение работы судостроительной верфи было бы вредным не только для региона, но и за его пределами. Около 18 000 сотрудников напрямую и косвенно зависят от судостроительной верфи для получения работы.

СДПГ, с Шольцем как своим политиком, подчеркивает приверженность федерального правительства помощи Meyer Werft. Шольц в своих переговорах подчеркивает важность сотрудничества банков, Бундестага и Европейской комиссии для обеспечения будущего судостроения в Папенбурге и плана спасения Meyer Werft.

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